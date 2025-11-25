Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Şehir Hastanesi’ne ulaşımın en kritik güzergâhı olan Laka Köyü yolu, ASKOM kararı gerekçe gösterilerek sağlık çalışanlarına kapatıldığı bildirildi. Aynı yolun dolmuş, taksi ve vatandaşların kullanımına açık olması ise sağlık personelinden büyük tepki çekiyor. Uygulama yüzünden yüzlerce çalışan her gün hastaneye ulaşmakta ciddi mağduriyet yaşıyor.

10 Dakikalık Yol 1 Saate Çıkıyor

Laka Köyü yolunun kapatılmasıyla birlikte sağlık çalışanlarının hastaneye ulaşım süresi 10 dakikadan yaklaşık 1 saate yükseldi. Şehir Hastanesi çevresindeki yoğun trafik, özellikle vardiya giriş–çıkış saatlerinde çileye dönüşmüş durumda. İzmir Şehir Hastanesi’ne bağlanan ve yüzlerce sağlık çalışanı için kritik önem taşıyan Laka Köyü yolu, sağlık çalışanlarına kapatıldı. Aynı yol dolmuş, taksi ve vatandaşlara açıkken, yalnızca personelin geçişinin engellenmesi tepkileri artırdı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kucur, uygulamayı yerinde inceleyerek yaşanan mağduriyeti anlattı.

Bu kapı sağlık çalışanlarına kapalı

Konu hakkında açıklama yapan Kucur, "Bugün burada, İzmir Şehir Hastanesi’ne giden ve onlarca mahalleyi hastaneye bağlayan Laka Köyü yolunun başındayız. Bu yol, hastanenin kalbine açılan bir kapı. Ama ne yazık ki sağlık çalışanlarına kapatılan bir kapı hâline getirilmiş durumda. Şurada gördüğünüz kişi, Şehir Hastanesi’nde çalışan bir güvenlik görevlisi. Kendisine verilen görev ise açık ve acı vericidir. Bu yoldan sağlık personelinin içeri girişini engellemek. Evet, yanlış duymadınız. Dolmuşlar geçebilir, taksiler geçebilir, vatandaş geçebilir. Ama canını dişine takarak çalışan sağlık emekçileri geçemez! Bu nasıl bir uygulamadır? Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir vicdandır? Hastane yönetimine konuyu ilettiğimizde kararın askom kararı olduğunu ve birşey yapamayacaklarını söylediler. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum: Bu yolun eksiği ne varsa giderin, sorun varsa çözün ama sağlık emekçilerine yapılan bu haksızlığı, bu zulmü bir an önce bitirin" diye konuştu.