İzmir'de Ücretsiz Eğitimle Yeni Meslek, Yeni Yaşam

Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meslek edinme ve istihdama katılımı artırma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, farklı kurs merkezlerinden mezun olan kursiyerler için sertifika töreni düzenledi. Kent genelindeki kurs merkezlerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, belgelerini gururla aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Meslek Fabrikası, İzmir’in dört bir yanındaki 28 merkezde mesleki ve teknik eğitimler sunarak ücretsiz kurslarla vatandaşların iş yaşamına hazırlanmasına destek sağladı.

Protez tırnak kursunda yoğun ilgi

Örnekköy Yerleşkesi’nde ekim ayında başlayan ve bir ay süren 92 saatlik protez tırnak kursu mezunlarını verdi. Kursiyerler, protez tırnak uygulamalarının tüm aşamalarını uzman eğitmenlerden öğrenerek sertifika almaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında belgeler, Halk Eğitim Merkezi onayıyla verildi.

Örnekköy Yerleşkesi’nde 1 Nisan 2024’ten bu yana 25 farklı kurs açıldı; bu kurslardan 340 kişi mezun oldu. Devam eden dört kursta ise 73 katılımcı eğitim almayı sürdürüyor.

Beş branşta 70 kişi mezun oldu

Meslek Fabrikası Cengizhan Kurs Merkezi’nde Türk İşaret Dili, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği, Kahve Yapımı ve Sunumu, Giyim Üretiminde Temel İşlemler ve İleri Excel Geliştirme eğitimlerini tamamlayan 70 kursiyer için de tören düzenlendi. Üretken, nitelikli ve istihdama yönelik eğitimler alan kursiyerler, mesleki yolculuklarında yeni bir başlangıç yaptı.

Güzelbahçe’de ilk tören ingilizce eğitimi için yapıldı

Güzelbahçe Belediyesi iş birliğiyle açılan Güzelbahçe Kurs Merkezi’nde ilk sertifika töreni İngilizce Konuşma Eğitimi mezunlarına özel olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, İngilizceyi daha akıcı ve güvenli bir şekilde kullanabildiklerini ifade etti. Törenlere Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ile Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı da katıldı.