İzmir’de 17 yaşındaki genç aşçı Ragıp Şişko, Z kuşağına yönelik “çalışmıyorlar” eleştirilerine karşı örnek bir duruş sergiliyor. Her sabah 05.00’te kalkıp 30 çeşit yemek hazırlayan Şişko, okulunu açıktan okuyarak hem mutfağın hem de işletmenin sorumluluklarını üstleniyor.

İşe çocuklukta başladı

Ragıp Şişko, babası ve kardeşiyle birlikte 1,5 yıl önce açtıkları lokantada çalışıyor. Küçük yaşlardan itibaren işin içinde olduğunu anlatan genç aşçı, “Anaokuluna bile gitmeden her hafta sonu babam beni dükkana götürürdü. Bu yüzden mutfağın temposuna ve dükkanın işleyişine alışkınım” dedi.

Sabah 5’te başlayan yoğun gün

Son iki yıldır okulunu açıktan okuduğunu belirten Şişko, günlerini şöyle özetledi: “Sabah 5’te babamla birlikte dükkana geliyoruz. Ön hazırlıklar bir gün önceden yapılsa da yemeklerin tamamını sabah başlatmak bana düşüyor. Her gün yaklaşık 30 çeşit yemek hazırlıyoruz. Bizimle çalışan abilerimiz de yardım ediyor. Müşteri memnuniyeti yüksek olunca motivasyonumuz artıyor.”

Sosyal medya tepkilerinden ilham aldı

Yaptığı yemek videolarının sosyal medyada paylaşılmasıyla ilk etapta arkadaşlarının alay konusu olduğunu aktaran Şişko, “Videolar paylaşıldığında biraz çekingen oluyordum. Ancak insanlar güzel yorumlar yapınca bu beni motive etti. O yorumlar sayesinde işime daha çok sarıldım ve videoları paylaşmaktan çekinmemeye başladım” ifadelerini kullandı.

Çalışmak ayıp değil, kolay para yok

Arkadaşlarının akşam dışarı çıkma tekliflerini sık sık geri çevirdiğini dile getiren Şişko, “Sabah 5’te kalkmam gerektiği için erken yatmak zorundayım. Yorucu oluyor ama çalışmak ayıp değil. Kolay para yok, bunu herkesin anlaması lazım. İşimi severek yapıyorum ve gelecekte daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” dedi.