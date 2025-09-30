Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediyesi’nin kırsal kalkınma vizyonunun simgesi haline gelen Efes Tarlası Yaşam Köyü, Green Destinations “En İyi 100 Hikâye” listesine girdi. Proje, sürdürülebilir turizm ve tarımda örnek gösterilen başarı öyküsüyle Fransa’daki törende ödüle layık görüldü.

Köy enstitülerinden ilham alan proje

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in 2021 yılında Köy Enstitülerinden esinlenerek hayata geçirdiği Efes Tarlası Yaşam Köyü, kısa sürede kırsal kalkınmanın ve sürdürülebilir tarımın simgesi haline geldi. “Kırsal Yaşamın Filizlendiği Yer” sloganıyla yarışmaya katılan proje, geleneksel tarım bilgisinin kaybolmasına ve kırsaldaki ekonomik gerilemeye karşı yenilikçi çözümleriyle öne çıktı.

Fransa’daki törende ödül aldı

Fransa’nın Montpellier kentinde düzenlenen Green Destinations “En İyi 100 Hikâye” ödül törenine, Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Efes Tarlası Yaşam Köyü, bu yıl “Gelişen Topluluklar” kategorisinde değerlendirilerek en iyi 100 uygulama arasına girdi.

Türkiye’ye örnek oldu

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün başarı hikâyesi yalnızca Efes Selçuk için değil, İzmir ve Türkiye genelinde de örnek gösterildi. Eğitim, tarım, turizm ve yerel halkı bir araya getiren proje, sürdürülebilir kalkınma alanında model olarak değerlendirildi. Aynı konferansta İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şefi Sinem Soygül de konuşmacı olarak yer aldı ve Selçuk ile Urla’nın Green Destinations gümüş sertifikaları paylaşıldı.

“Birlikte çok daha güçlüyüz”

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ödülü Efes Selçuk’a armağan ederek şu sözleri söyledi: “Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün Green Destinations Top 100 Stories listesinde yer alması gurur verici bir gelişmedir. Geleneksel tarımı geleceğe taşıyan bu proje; Efes Selçuk’un, İzmir’in ve Türkiye’nin ortak gururudur. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Urla Belediyesi ve Menderes Turuncu Eller Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile paylaştığımız bu başarı gösteriyor ki; birlikte çok daha güçlüyüz.”