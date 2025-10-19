Proje kapsamında özellikle İzmir ve çevre illerdeki demiryolu hatlarının geçtiği bölgelerde yer alan okullarda eğitim çalışmaları yürütülüyor. Öğrenciler, hemzemin geçitlerde uyulması gereken kuralları uygulamalı olarak öğreniyor.



Uraloğlu, “İzmir, Aydın, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Batman ve Diyarbakır gibi illerde eğitimler verdik. Bu şehirlerdeki öğrencilerimize teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı örneklerle güvenli geçişin önemini gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İzmir’de aileler de farkındalık sürecine dahil edildi

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında sadece çocukların değil, ailelerin de bilgilendirildiğini vurguladı. İzmir’de hemzemin geçitlerin yoğun olduğu mahallelerde düzenlenen bilgilendirme etkinliklerinde broşür dağıtımı yapılıyor, vatandaşlara güvenli geçiş kuralları anlatılıyor.

“Çocuklardan başlayarak toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.” diyen Uraloğlu, küçük yaşta kazanılan güvenlik bilincinin ömür boyu sürdüğüne dikkat çekti.

Eğlenceli etkinliklerle öğrenme destekleniyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen etkinliklerde öğrenciler, sınıflara kurulan hemzemin geçit görselleri üzerinde tren ve otomobil maskeleriyle oyunlar oynayarak güvenli geçiş pratiği yapıyor.

Uraloğlu, “Etkinliklerde boyama kitapları, kalem kutuları ve ‘demir yolu müfettişi’ rozetleri dağıtarak bu bilincin kalıcı olmasını sağlıyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, uzun vadeli hedefin ülke genelindeki tüm ilkokul öğrencilerine ulaşmak olduğunu belirtti. İzmir’de elde edilen başarıyı örnek gösteren Uraloğlu, “İzmir bu konuda öncü şehirlerimizden biri oldu. Her yıl düzenli olarak binlerce öğrencimize ulaşarak güvenli geçiş bilincini yerleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hemzemin geçitlerde güvenlik seviyesi yükseldi

Demiryolu yatırımlarındaki dönüşüme dikkat çeken Uraloğlu, 2002’den 2024 yılı sonuna kadar 2 bin 234 hemzemin geçidin kapatıldığını belirterek, Türkiye genelinde hemzemin geçit sayısının 4 bin 810’dan 2 bin 576’ya düşürüldüğünü açıkladı. Bu çalışmalar sayesinde İzmir ve diğer illerdeki geçitlerin daha güvenli hale getirildiğini belirten Uraloğlu, “Demiryolu emniyeti, çocuklarımızdan başlayarak toplumun tamamında kalıcı bir kültüre dönüşüyor.” dedi.