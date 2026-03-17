Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin yerel yönetim süreçlerine aktif katılımı, kentin doğasına nefes olan somut bir projeye dönüştü. Çocuk Meclisi tarafından alınan tavsiye kararı doğrultusunda, Evka-3 Şeytan Deresi mevkiinde geniş kapsamlı bir ağaçlandırma seferberliği gerçekleştirildi. Toplamda 400 fidanın toprakla buluştuğu bu özel etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katılarak çocukların çevre duyarlılığına tam destek verdi. Geleceğin teminatı olan çocuklarla birlikte ellerine kürek alan Başkan Tugay, şehrin yeşil mirasını büyütecek fidanları bizzat dikerek doğa sevgisinin önemine dikkat çekti.

Çocuk Meclisi’nin talebi gerçeğe dönüştü: İlk fidanlar toprakla buluştu

Projenin temelleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin açılış oturumunda atılmıştı. Meclis bünyesinde faaliyet gösteren Doğa ve Ekoloji Komisyonu üyeleri, kentsel yeşil alanları artırmak amacıyla Başkan Dr. Cemil Tugay’a ağaçlandırma taleplerini iletmişti. Çocukların bu hassasiyetini öncelikli gündemine alan Başkan Tugay, EVKA-3 Şeytan Deresi bölgesini fidan dikim alanı olarak belirleyerek verdiği sözü tuttu. Çocuk Meclisi delegelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Merkezleri'nden faydalanan minikler ve ailelerinin de yoğun katılım gösterdiği programda, 4 yaşındaki Sena Ercan ile birlikte ilk fidanı diken ve can suyunu veren Başkan Tugay, çocuklarla samimi diyaloglar kurarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Tugay’dan "Ekolojik Şehir" vurgusu: Yeşil bir İzmir daha sağlıklı bir gelecektir

Fidan dikim töreni esnasında çocuklara ve ailelere seslenen Dr. Cemil Tugay, bir kentin estetik ve sağlık değerinin doğrudan yeşil alan varlığıyla ölçüldüğünü ifade etti. Çocukların bu kararı almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tugay, ağaçların sadece birer bitki değil, kentin oksijen deposu ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği için temel bir unsur olduğunu vurguladı. İnsanlığın doğadan kopuk bir yaşam süremeyeceğini hatırlatan Başkan, ekosistemi tahrip ederek hiçbir medeniyetin kalıcı refaha ulaşamayacağını belirtti. Konuşmasında her canlının yaşam hakkının kutsal olduğuna değinen Tugay, hayvanları ve bitkileri korumanın modern şehircilik anlayışının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

"Fidanlar sizinle birlikte büyüyecek, geleceği siz inşa edeceksiniz"

Fidanlar ile çocuklar arasında duygusal bir bağ kuran Başkan Tugay, dikilen her ağacın çocuklarla birlikte serpilip büyüyeceğini ifade ederek bu dostluğun ömür boyu süreceğini dile getirdi. Çocukların zekası ve vizyonuyla gurur duyduğunu belirten Tugay, bugünün çocuklarının yarın çok daha yaşanabilir ve çevreci bir dünyayı inşa edeceklerine olan inancını paylaştı. Doğayı koruma bilincine sahip bir neslin yetişmesinin önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bu anlamlı kararın mimarı olan Çocuk Meclisi üyelerine ve sahada ter döken tüm çocuklara teşekkür ederek konuşmasını alkışlar eşliğinde tamamladı.