İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, birlik ve beraberliği pekiştiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmir Valiliği himayelerinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla, geleneksel yöntemlerle dokunacak dev bir Türk bayrağı için ilk ilmek atıldı. Konak Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen "Türk Bayrağı Dokuma ve İlk İlmek Atılması Töreni," vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı ve coşkulu anlara sahne oldu.

Törende ilk ilmeği Vali Elban attı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, program Konak Atatürk Meydanı'na özel olarak kurulan alanda düzenlendi. Tören, renkli halk oyunları gösterileriyle başladı ve kültürel bir şölen havasında ilerledi. Gösterilerin ardından, İzmir Valisi Süleyman Elban, meydanda kurulan geleneksel dokuma tezgahının başına geçti. Vali Elban, büyük bir titizlikle, Cumhuriyetin 102. yılını simgeleyecek bu özel Türk bayrağı için ilk ilmeği atarak etkinliğin resmi başlangıcını yaptı. Bu sembolik eylem, Milli Eğitim camiasının ve yerel yönetimin, milli değerlere olan bağlılığını güçlü bir şekilde ifade etti.

Siyasi ve eğitim camiasından yoğun katılım

Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı törene, İzmir Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Erkan Karahan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de iştirak etti. Törene ayrıca, çok sayıda eğitimci, öğrenci ve İzmirli vatandaş katılım sağlayarak etkinliğe destek verdi. İlk ilmeğin atılmasının ardından vatandaşlar da tezgahın başına geçerek bayrağın dokunmasına katkıda bulundu. Bu çalışma, sadece bir dokuma etkinliği olmanın ötesinde, cumhuriyet değerlerine ve Türk bayrağına duyulan saygının nesilden nesile aktarılmasını amaçlayan önemli bir eğitim ve sosyal proje niteliği taşıyor. Bayrağın tamamlanmasının ardından, milli bayramlarda sergileneceği ve bu anlamlı etkinliğin, Cumhuriyet coşkusunu yıl boyunca yaşatacak kalıcı bir eser olacağı belirtildi. Etkinlik, İzmir halkının milli ve manevi değerlere olan güçlü bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.