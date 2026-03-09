AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlı devlet iradesiyle sürdüğünü belirtti. Mecliste yaptığı açıklamada, İran-İsrail-ABD hattında yaşanan gerilimlere değinen Aksoy, Türkiye’nin diplomasi ve barış odaklı bir tutum sergilediğini vurguladı. "Sıradaki ülke Türkiye" gibi provokatif ifadelerin gerçeklikle bağdaşmadığını söyleyen Aksoy, bu söylemleri sert bir dille reddetti.

Bir beka meselesi

Aksoy, terörle mücadelenin bir beka meselesi olduğunu belirterek, TBMM’de hazırlanan komisyon raporuna atıfta bulundu. Raporda, mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin, bölgesel kalkınma projeleri, genç istihdamı ve sosyal bütünleşmenin sürecin ayrılmaz parçaları olduğunun altı çizildi. Aksoy, "Toplumsal dayanışma arttıkça terör örgütleri zemin bulamayacaktır" ifadelerinde bulundu.

"Çatışma yerine müzakereyi tercih ediyoruz"

İran, İsrail ve ABD arasında süren gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Aksoy, yeni bir çatışmanın bölge ve küresel barış için ciddi risk oluşturacağını belirtti. Türkiye’nin ateşkes ve diyalog odaklı diplomasi yürüttüğünü söyleyen Aksoy, "Çatışma yerine müzakereyi tercih ediyoruz" dedi.

Türkiye’nin gücü test edilemez

"Sıradaki ülke Türkiye" iddialarına karşı çıkan Aksoy, Türkiye’nin güçlü ordusu, savunma sanayii ve etkin diplomasisiyle bölgesel ve küresel oyunda söz sahibi olduğunu vurguladı. Aksoy, Türkiye’nin gücünü sınamaya kalkışanların ağır bedellerle karşılaşacağını ifade etti.

İzmir’de altyapı ve otopark sorunları

İzmir’de yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarının şehir planlamasındaki eksikliklerden kaynaklandığını belirten Aksoy, kapatılan katlı otoparkların trafik yoğunluğunu artırdığını ve esnafı olumsuz etkilediğini söyledi.

Vakıf taşınmazları anayasal güvence altında

Vakıf mülkiyetine dair yürütülen tartışmaların gerçeği yansıtmadığını belirten Aksoy, vakıf taşınmazlarının anayasal güvence altında olduğunu hatırlattı.

Aksoy, sosyal medyada yaş sınırı düzenlemeleri üzerinde çalışıldığını ve bot hesaplar ile dezenformasyonla mücadeleye yönelik hukuki altyapının