Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Ortadoğu, dünyanın jeopolitik ve kutsal merkezi olarak kabul ediliyor fakat buna rağmen yüzyıllardır bu bölgede çatışma çıkmaya devam ediyor. Son Mühür TV’de yayınlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Türkiye Azerbaycan Doğu Türkistan Dostluk Derneği Başkanı Dinçer Ertaş, Doğu Türkistan başta olmak üzere son yılların Ortadoğu meselelerini Tunç Erciyas’ın moderatörlüğünde masaya yatırdı. Ertaş, Doğu Türkistan’da kötü muameleye maruz bırakılan Türklere dikkati çekti.

“İçimizdeki yara hala kanıyor”

Doğu Türkistan’daki problemi mercek altına alan Ertaş, şunları aktardı: “Karşımızda devasa bir Çin devleti var. Bugün Amerika bile Çin ile başa çıkamıyor. Doğu Türkistan, Sincan, Uygur bölgesi Çin’in kuzeyinde ve Türkiye yüzölçümünün iki buçuk katına sahip bir bölge. Yeraltı zenginlikleri çok olan bir bölge, dolayısıyla Çin buradaki yeraltı zenginliklerini kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu vesileyle de orada, bizim ata yurdumuz olan Doğu Türkistan’da, bundan 10 ila 20 sene önce durum ne ise hala devam ediyor. Bu konuyla ilgili İzmir’de bir çalışma yapacaktık fakat dışişleri bakanlığı bize yapılmaması konusunda tavsiyede bulundu. İptal ettik ama içimizdeki o yara hala kanıyor. Bu olay bitecek gibi durmuyor. Devlet içinde gereği yapılıyor ama alenen değil. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize Türkiye’de, Suriye’deki kardeşlerimize tanınan imkanların tanınmasını istiyoruz, bu bizim için en önemli konu.”

Devlete çağrı: “İl Göç İdaresinin derneğimize esneklik göstermesini bekliyoruz”

Bölgeye giriş çıkış işlemlerinin zorluğuna dikkati çeken Ertaş, “Gitmek imkansız. Derneğimizin isminde Doğu Türkistan olunca bu konuda büyük yasaklar oluyor. Gitmek isteyen bölge temsilcileri oluyor fakat gidemiyorlar. İstanbul ve Ankara’da Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye ulaşmış kardeşlerimiz var ama geldikleri zaman bir daha dönme şansları yok. Onlar da İl Göç İdaresinin katı tutumundan dolayı ne oturum alabiliyorlar ne çalışabiliyorlar. Hayatlarını idame ettirmekte çok zorlanıyorlar. Oturum almak için çeşitli kişilerle iletişime geçiyorlar bunlar da suistimale uğruyor. Bizlere bu konuda bazı imtiyazlar sağlanırsa, biz de bu kardeşlerimize imkanlar sağlayabiliriz. Bize ulaşan kardeşlerimiz ile bu konuyla alakalı görüşmelerimizi yapıyoruz. Fakat il göç idaresi kurum olarak ketum bir kurum. Konu Doğu Türkistan ve Azerbaycan olunca bir esneklik göstermelerini bekliyoruz. Onlar bizim özbeöz soydaşımız” ifadelerini kullandı.

“Taş taş üstünde kalmadı...”

Ortadoğu’nun öneminden bahseden Ertaş, Gazze’deki soykırım hakkında, “Ortadoğu dünya barışına direkt olarak etki eden bir bölge. Orası huzurlu oluyorsa dünya huzurlu, Türkiye huzurlu. Eğer orası huzursuz ise bütün dünya huzursuz. Ne yazık ki silah tüccarları dünyanın her yerinde savaşlar çıksın, kan aksın ve milyarlarca doları kazansınlar istiyorlar. Gazze’de yetmiş bine yakın şehit var. Bunların içinde bebekler, kadınlar var. Bu çok acı. Taş taş üstünde kalmadı. Çadırlarda yaşıyorlar, çadırları bile bombalıyorlar. Yahudiler Holokost'u yaşadılar, Filistin devleti o zaman onlara kucak açtı ve topraklarına kabul etti. Fakat sonra Yahudiler işgalci haline geldiler” diyerek sözlerini sonlandırdı.