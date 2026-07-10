Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON bünyesinde gerçekleştirilen "İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ihalesine ilişkin yolsuzluk iddiaları üzerine açılan davanın 3. duruşması bugün İzmir Adliyesi’nde görüldü.

Aralarında eski bürokratlar ve şirket yetkililerini ve Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 56 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın bugünkü celsesinde, mahkeme heyeti sanıkların ve müdafi avukatlarının savunma ile taleplerini almaya devam etti.

Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya savunmasını yaparak, “Adli kontrollerin kaldırılmasını talep ediyorum” dedi. Sabah saat 10:30 da başlayan duruşma devam ederken, saat 14:00 sıraları savcı mütalaasını açıkladı. Bilirkişi raporlarının çelişki oluşturması sebebiyle, yeniden bilirkişi raporu oluşturulmasına dair yeni bir bilirkişinin oluşturulmasına ve sanıkların adli kontrolünün devamını talep etti.

Ara karar açıklandı

Daha sonra ise sanıkların müdafi avukatları mütaalayı ret eden konuşma yaptı. Bunun ardından ise mahkeme başkanı ara kararı açıkladı. Ara karara göre savcının istediği yeni bilirkişi ile daha önceden hazırlanan rapor birleşecek ve bu birleşen yönündeki bilirkişi raporu beklenecek. Adli kontroller devam edecek. Diğer duruşma tarihi ise 19 Ekim olarak karar kılındı.