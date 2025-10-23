Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Mobilyacılar Odası Başkan Adayı Zafer Koç, küçük esnafı modern üretim alanlarına kavuşturacak “Yeni Nesil Küçük Sanayi Siteleri” projesini açıkladı. Koç, “Esnafımız güneş enerjili, dijital altyapılı ve yeşil dönüşüme uyumlu üretim merkezlerine kavuşacak.” dedi.

Modern üretim alanları geliyor

İzmir Mobilyacılar Odası Başkan Adayı Zafer Koç, kentin üretim gücünü artıracak, çevre dostu ve sürdürülebilir “Yeni Nesil Küçük Sanayi Siteleri” projesini kamuoyuyla paylaştı. Güneş enerjisiyle çalışan, dijital altyapıya sahip, yeşil dönüşüme uyumlu üretim merkezlerinin esnafa nefes, İzmir ekonomisine ivme kazandıracağını belirten Koç, “Bu proje, dar sokaklara ve havasız atölyelere sıkışan mobilyacı esnafa yeni bir nefes olacak.” dedi.

“Mobilyacılar İzmir’in karakterini yaşatıyor”

Koç, özellikle Karabağlar’daki küçük mobilyacı esnafın yıllardır zorlu koşullarda üretim yaptığını vurgulayarak, “Bu esnaf yalnızca mobilya üretmiyor, emeğin onurunu yaşatıyor. Ancak bugün bu onur, imkânsızlıkların içinde eziliyor. Ruhsat yok, alan yok, nefes yok. Artık yeter. Bu mesele sadece esnafın değil, İzmir’in meselesi. Küçük sanayi siteleri kurulmadan ne bu alın teri değer bulur ne de İzmir hak ettiği üretim gücüne kavuşur.” ifadelerini kullandı.

“İzmirlilere de kazandıracak”

Yeni kurulacak sitelerin yalnızca esnafa değil, tüm İzmirlilere fayda sağlayacağını dile getiren Koç, “Modern atölyeler üretim kapasitesini artıracak, maliyetleri düşürecek. Böylece mobilyalar daha uygun fiyatlarla halka ulaşacak. Trafik yükü azalacak, çevre kirliliği önlenecek, şehir daha yaşanabilir hale gelecek. Yeni sitelerdeki showroom alanları sayesinde vatandaşlar ürünlerini modern ortamlarda seçebilecek.” dedi.

“Küçük esnafa uygun maliyetli üretim alanları şart”

Koç, esnafın yüksek kira ve arazi maliyetleri nedeniyle üretim alanı kuramadığını belirterek, “Küçük esnafımız ekonomik zorluklar içinde ayakta kalmaya çalışıyor. TOKİ’nin, konut üretiminde olduğu gibi küçük sanayi sitesi projelerini desteklemesi gerekiyor. Hazine arazilerinin düşük maliyetle tahsisi, 20 yıla yayılan uygun geri ödeme planlarıyla bu sitelerin hayata geçirilmesi şart. Küçük esnaf bu şehrin can damarıdır; onların emeğini korumak İzmir’in geleceğini korumaktır.” dedi.

“İzmir’i mobilya sektörünün lideri yapacağız”

Projeye ilişkin detayları paylaşan Koç, “Yeni nesil küçük sanayi siteleriyle İzmir’i Türkiye’nin mobilya sektöründe lider şehir yapacağız. Bu sitelerde güneş enerjisiyle enerji maliyetini yüzde 40 azaltacağız, dijital izleme sistemleriyle üretim verimliliğini yüzde 25 artıracağız. Ortak lojistik merkezleriyle nakliye giderlerini düşüreceğiz. Mesleki eğitim merkezleriyle gençlerimize iş imkânı sağlayacağız.” diye konuştu.

“Küçük esnaf büyük markalarla rekabet edecek”

Koç, projenin kooperatif modeliyle hayata geçirileceğini belirterek, “Esnafımız hem üretecek hem de showroom alanlarında kendi ürününü satabilecek. Böylece küçük üreticiler büyük markalarla aynı koşullarda rekabet edebilecek. İzmir, üretimde, tasarımda ve sürdürülebilirlikte Türkiye’ye örnek olacak. Ben söz veriyorum: İzmirli mobilyacıların alın teri değer bulacak, emeği artık karanlık atölyelere değil, aydınlık üretim merkezlerine taşınacak.” dedi.