İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.B. (31) isimli şüphelinin kullandığı araca “dur” ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan E.B., kısa süreli kovalamacanın ardından polis tarafından yakalandı.

Üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, yasaklı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

6 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı

Emniyette yapılan sorgulamada, E.B.’nin “uyuşturucu madde ticareti” ve “hırsızlık” suçlarından toplam 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

Aynı ekipler tarafından 17 Ekim’de Karabağlar’da bir adrese düzenlenen operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla E.B., E.Ö., R.C. ve S.K. isimli dört şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Polis operasyonları sürüyor

E.B.’nin yakalanmasıyla birlikte, Karabağlar’da yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklu sayısı 5’e yükseldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.