Buca’da yaşayan Fazıl ve Rabia Eren çiftinin 13 Ekim 2024 doğumlu kızları Zümra’ya, henüz 9 günlükken yapılan topuk kanı testi sonucu SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla 40 günlükken Spinraza tedavisine başlanan Zümra için aile, kesin tedavinin yurt dışında gen terapisiyle mümkün olduğunu belirtti.

“Tedavi için 13,5 kilonun altında olması gerekiyor”

Zümra’nın gen tedavisinden faydalanabilmesi için vücut ağırlığının 13,5 kilonun altında olması gerektiğini belirten baba Fazıl Eren, hedeflenen 1 milyon 820 bin dolar tutarındaki kampanyanın şu anda yüzde 32’sine ulaşıldığını söyledi. Kalan süreye dikkat çeken Eren, “Kızım kilo sınırına yaklaştı, zamanla yarışıyoruz. Kampanyanın bir an önce tamamlanması gerekiyor” dedi.

“Zümra İzmir’in, Türkiye’nin bebeği”

Zümra’nın sağlığına kavuşabilmesi için herkesi destek olmaya davet eden Fazıl Eren, duygularını şu sözlerle dile getirdi:



“Her gören, her duyan Zümra’ya küçük bir katkı yapsa kampanyamız kısa sürede tamamlanır. Bu yükü tek başımıza taşımamız imkansız. Zümra İzmir’in bebeği, Türkiye’nin bebeği. Vakit kaybetmesini istemiyoruz. Kızımın kaslarının erimesini izlemek istemiyorum. İlacını alırsa iyileşecek.”

“Görmezden gelmesinler, empati kursunlar”

Zümra’nın tedavisi için çalışmayı sürdürdüğünü söyleyen baba Eren, vatandaşlardan duyarlılık istedi:

“Gece gündüz hem evimizi geçindirmeye hem de kızımın kampanyası için uğraşıyorum. Lütfen kızımı görmezden gelmesinler. Empati kursunlar. Evde fizik tedaviyle hareket kabiliyetini korumaya çalışıyoruz. Tek isteğimiz kızımızın bir an önce sağlığına kavuşması.”