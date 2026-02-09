Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek’in, İzmir’de son dönemde kamuoyuna yansıyan sorunları ele almak üzere il başkanlığında gerçekleştireceği toplantı başladı.

Merakla beklenen toplantı başladı

Edinilen bilgilere göre görüşmelerin ana gündemini; başta Buca, Konak ve Karabağlar olmak üzere bazı ilçelerde yaşanan yönetimsel ve örgütsel sorunlar oluşturuyor. Sabah saatlerinde başlayan toplantılar, CHP’li ilçe belediye başkanlarının ve Başkan Cemil Tugay’ın il başkanlığı binasına gelmesiyle birlikte eş zamanlı olarak başladı.

Genel Başkan Yardımcıları başkanlarla görüşecek

CHP Genel Merkezi’nin, İzmir’in farklı ilçelerinde yaşanan problemlere ilişkin değerlendirmelerini doğrudan belediye başkanlarıyla yapmayı tercih ettiği, sürecin karşılıklı görüş alışverişi şeklinde ilerlediği ifade edilirken, toplantılarda, sahaya yansıyan sorunların nedenleri, yerel yönetim-örgüt ilişkileri ve bundan sonraki sürece dair atılabilecek adımların ele alındığı belirtiliyor.

Toplantının ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor

CHP kulislerinde, görüşmelerin ardından İzmir örgütü ve belediyelere ilişkin yeni bir yol haritasının şekillenebileceği konuşuluyor. Toplantıların tamamlanmasının ardından ise Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek’in, basın mensuplarına açıklama yaparak görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.