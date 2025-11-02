Son Mühür- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki mevcut dış ticaret açığını kapatmak ve Türk ürünlerinin Çin pazarındaki payını artırmak amacıyla yürüttüğü yoğun çalışmaların doruk noktasını temsil eden bir etkinliğe hazırlanıyor. EİB, 5-10 Kasım 2025 tarihleri arasında Şanghay'da gerçekleştirilecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) Türkiye’nin Milli Katılım Organizasyonunu üstleniyor. Bu dev fuar, EİB'nin 2025 yılı içerisinde Çin topraklarında gerçekleştirdiği dördüncü büyük organizasyon olma özelliğini taşıyor. Daha önce Xiamen Uluslararası Doğal Taş ve 9. Çin-Avrasya Expo'da Türkiye'yi temsil eden Birlikler, CIIE ile Türk ihracatının Asya'daki en prestijli vitrinini yeniden kurmayı amaçlıyor.

Çin'in trilyon dolarlık ithalat pazarında fırsatlar aranıyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'in küresel ticaretteki kritik rolüne dikkat çekti. Eskinazi, Çin'in sadece güçlü bir ihracatçı değil, aynı zamanda 2024 yılında 2,6 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın en büyük ithalatçı ülkelerinden biri olduğunu belirtti. Eskinazi, Türkiye standının CIIE’de toplam 400 metrekarelik bir alanda üç farklı holde kurulacağını ve organizasyonda gıda, tüketim ürünleri ve hizmet sektörlerinde güçlü bir heyetle yer alacaklarını aktardı. Başkan Eskinazi, "Dış ticaretimizde 43 milyar dolarlık ithalata karşılık sadece 3,4 milyar dolarlık ihracatımız bulunuyor. Bu dengesiz yapıyı daha adil bir seviyeye taşımak için büyük bir çaba sarf ediyoruz," dedi. Bu çabanın somut bir adımı olarak, fuar kapsamında 8 Kasım’da düzenlenecek özel bir network etkinliği ile Türk ve Çinli iş insanları bir araya getirilerek yeni ve kalıcı ihracat bağlantılarına zemin hazırlanması hedefleniyor.

Çinli yatırımcılara Türkiye kapısı açılıyor

Başkan Eskinazi, uluslararası politikadaki güncel gelişmelere de değinerek, ABD'nin Çin'e uyguladığı yüksek gümrük tarifelerinin, Çinli yatırımcıları yeni üretim ve yatırım bölgeleri arayışına ittiğini belirtti. Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri'nin Çin ile ilgili en geniş iş ağına sahip olduğunu vurgulayarak, Çinli yatırımcılara Türkiye'de ortak yatırım fırsatlarını değerlendirme çağrısında bulundu. "Altyapıdan enerjiye, otomotivden dijital sektöre, gıdadan madenciliğe kadar birçok alanda güçlü ortaklıklar kurabiliriz. Çinli firmalara Türkiye'de rehberlik yapmaya hazırız," diyerek yatırım davetini yineledi.

Yeni protokollerle su ürünleri ve badem ihracatının önü açıldı

Eskinazi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Çin ziyareti sonrasında imzalanan önemli protokollerin ihracatçılar için kritik bir gelişme olduğunu kaydetti. Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Başkanı ile imzalanan üç protokol sayesinde, Türkiye’den Çin’e su ürünleri ve badem ihracatının resmi olarak başladığını müjdeledi. Eskinazi, Türk somonu, çipura, levrek ve yüksek kaliteli bademlerin Çin pazarına giriş yapacağını belirtti. Ayrıca, kanatlı eti, tavuk ayağı ve kiraz gibi ürünlerin ihracatı için de taleplerini yineleyeceklerini ekledi. EİB, Çin'e kuru üzüm, incir, fındık, zeytin, zeytinyağı gibi güçlü olduğu sektörlerde Türkiye'nin dünyanın gıda ambarı olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.

Güçlü temsiliyet: EİB yönetimi Şanghay’da

CIIE fuarına Ege İhracatçı Birlikleri’ni temsilen güçlü bir heyet katılıyor. Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan’ın yanı sıra; Kuru Meyve, Deri, Hazır Giyim, Hububat Bakliyat, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Birlikleri'nin başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan üst düzey bir kadro Şanghay'da bulunacak. EİB ayrıca, yıl içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katılımıyla Xiamen, Nanjing ve Şanghay'ı kapsayan bir iş heyeti düzenlemiş ve Çinli muhataplarla önemli iş birliği protokollerine imza atmıştı.