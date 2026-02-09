Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti. İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda toplantı meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde yapıldı.

Toplantıda, başkanlıktan gelen önergeler ile komisyon raporları meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Daha sonra gümden dışı konuşmalar maddesine geçildi.

Gündem dışı söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, belediye ana hizmet binasına yönelik açıklamalarda bulundu. Boztepe, “Hizmet binasının yapay zekâ ile yapıldığını basından gördük. Büyükşehir Belediye Başkanımız müjde dedi. Şu an elimde bir inşaat ruhsatı var. Ruhsatın üzerinde mimarın adı, statik, oturum alanı gibi bilgiler olur. Bunu merakla bekliyoruz. Demek ki ruhsat yok. Kaç metrekare inşaat alanı var yazılması lazım. Büyükşehir Belediyesi’nde geçtiğimiz dönem karar almıştık. Eski binanın yerine yeni bina yapılmayacak. Sadece meclis salonu ve grup odaları olacak demiştik. İzmir’in dokusuna yakışan bir yer olacaktı” dedi.

ÖZUSLU’YA YÜKLENDİ: SOYER’İ SATAN VE GEMİYİ İLK TERK EDEN O OLDU

Boztepe, CHP’lilerin sürekli ‘engelleniyoruz’ söylemlerine yönelik olarak, “Çöp sorunu, körfezi korumak, sel riskini azaltmak gibi hangi işlemi Büyükşehir Belediyesi yaptı da biz engel olduk? Sadece yer bulunuyor. Çöp için Yamanlar, Menderes bulundu. Şimdi yer aranıyor ama bulunmuyor. Biz alternatif üretelim dedi. Hep aynı şeyler; ekonomik sıkıntı yaşıyoruz, engelleniyoruz. Alaattin Yüksel’in İl Başkanı olduğu dönemden beri CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar hep aynı. Sadece il başkanlarının ismi değişiyor. Büyükşehir Belediyesi ağlama duvarı değil. İl Başkanınızın yaptığı açıklamada ‘Gediz Körfezi kirletiyor’ diyor. Defalarca söyledik, Gediz açık körfeze akıyor. 2 sene önce Kuş Cenneti Birliği’ne Gediz’i dahil edelim dedik, tık yok. Ekonomik sıkıntı diyorsunuz, 2 bin kişiyi işe aldık. Geçmiş dönemde çok fazla işçi alınmış dediler, alınmıştı. Bunları dile getirdik. O dönem Büyükşehir Belediyesi’nde grup başkanvekili Mustafa Özuslu’ydu. Bu kentin ikinci adamıydı. 10 bin kişinin altında kendi imzası vardı. Soyer’i satan ve gemiyi ilk terk eden isim de o oldu” dedi.

İDUĞ’U TEBRİK EDİYORUM

Boztepe açıklamasının devamında ise, “Mustafa İduğ’u tebrik ediyorum, borçsuz bir belediye bıraktı. Bugün görüyoruz ki Bornova’da mülkler satılıyor. Mülk satışlarına karşı çıkmadım. Yerine koymak önemli. Büyükşehir’de geçmiş dönem projeleri durdurduk. Bu dönem proje de yapmıyoruz. Bu dönemde ne yaptık? Çevre yolu ile ilgili Güç, 7 yıldır başlanmadı diyor. Bir çizgi çizerek yol yapılmıyor. Ankara-İzmir YHT de kolay değil. İzmir’de siz kolay projeleri bile bitiremediniz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra 6 Şubat Kahramanmaraş depremi hakkında CHP’li meclis üyeleri söz alarak iktidara eleştiriler yöneltti.

Kişili: Bu devlet hepimizin devleti

Söz alan AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, “Ülke olarak hep beraber yaşadık bu acıyı. Damarlarımıza kadar hissettik. Deprem şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu kadar manipüle edici konuşmalar, çok da yadırgamadım. Genel başkanınızın oraya her gittiğinde kurgu, acitasyon yapmasının, zihniyetinizin kırıkları... Biriniz de kalkıp bir şeyler yapılmış demiyorsunuz. Bu devlet hepimizin devleti” dedi.

CHP’den AK Partili Kişili’ye eleştiri

Daha sonra meclis salonunda sesler yükseldi. CHP Grubu tarafından, AK Partili Kişili’nin CHP Genel Başkanı’na yönelik eleştirisine tepki gösterildi. Daha sonra da AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili sen de Cumhurbaşkanı’nı eleştiriyorsunuz” dedi.

Daha sonra toplantı salonun sakinleşmesi sonrası konuşmasına devam eden AK Partili Kişili, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’yi hedef aldığı konuşmasında, “Mustafa Denizli’nin kızı benim gözümde Mustafa Denizli’nin kızı. Ben istediğim cümleyi kurarım. Ben burada saygı çerçevesinde konuşmasını bilirim. Cumhur İttifakı üyelerine ben sizden akıl alacak değilim’ söylemleri. Esra Hanım, sizin yönettiğiniz meclislerde ne yapılıyor bakmak lazım’ dedi. Ben bizim yönettiğimiz Menemen ile sizin yönettiğiniz Çeşme’yi karşılaştıracağım” dedi.

AK Partili Kişili: Sizin zorunuza ne gidiyor?

Daha sonra AK Partili Kişili, Menemen CHP Grupbaşkanvekili’nin Meclis’te yaptığı konuşma videosunu izlettirmek istedi. Daha sonra Başkanvekili Zafer Levent Yıldır engel oldu. AK Partili Kişili, “ Sizin zorunuza ne gidiyor?” dedi.

Kadraj gerilimi

Konuşmasına devam eden AK Partili Kişili, “5 yılda bir tane Büyükşehir binasını yapamayan İzBB’den bahsediyoruz. Biraz eleştirilerinizi doğru yapın. Direkt algı için buraya gelmişsiniz. Cemil Tugay’a AK Parti’ye geçecek misiniz sorusunu üzerine panikle parti içi dengeleri korumak adına 'kadraja' girdiler' cümlesini kurdu. Benim il başkanıma, bakanlık yapmış milletvekillerime, zorla kadraja girdiler cümlesini söylüyor. Parti içi dengeleri korumak için o cümleyi kurduğunu herkes biliyor. İzmir'in çıkarları korunurken baltalama yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.

CHP'li Grupbaşkanvekili Altan İnan araya girerek, " Bu yorumu sükunetle mi dinleyelim?" dedi. Başkanvekili Yıldır ise, "Ne yapalım? Altan Bey müsaade edin" dedi.