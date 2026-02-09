Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis oturumu, Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır’ın yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda barajlardaki doluluk oranları, Büyükşehir Ana Hizmet Binası ve çeşitli önergeler gündeme geldi.

Levent Yıldır, İzmir’in baraj durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 17,75 seviyesinde. Diğer barajlarımızda durum iyi” ifadelerini kullandı. Yıldır ayrıca deprem nedeniyle yıkılan ve yıllardır yapılamayan Büyükşehir Ana Hizmet Binası ile ilgili olarak, “Bakanlık ve Koruma Kurulu onayları alındı, yapı ruhsatı düzenlendi. Küçük bir imza töreni de gerçekleştirildi” bilgisini paylaştı.

İNKİLAP, GÖKSU OLARAK DEĞİŞSİN

Mecliste ayrıca MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, İZBAN’ın Buca Göksu ve Seyhan Mahallelerinde yer alan İnkılap durağının adının Göksu istasyonu olarak değiştirilmesi için önerge verdi. Altınkeser, “Buca’dan geçen üç istasyon bulunuyor. Şirinyer istasyonu İnkılap Mahallesi’nde kalıyor. Koşu durağı Akıncılar Mahallesi’nde, İnkılap durağı ise Seyhan ve Göksu Mahallelerinde. Vatandaşlar İnkılap Mahallesi’nde inmek isterken İnkılap durağında iniyor. Muhtarlardan talep var” dedi. Önerge, hukuk ve ulaşım komisyonlarına havale edildi.

ÖNERGELERE YETERLİ İLGİ GÖSTERİLMİYOR ELEŞTİRİSİ

CHP’li Seyhan Kuralı’nın yaşatılması için verilen önergeye ise AK Parti üyelerinden tepki geldi. AK Parti grubu, kendi önergelerine yeterli ilgi gösterilmediğini savundu. Konuya ilişkin CHP’li Elvin Sönmez, “Meclisten gelen önergelerin önünün kesildiği yönünde eleştiriler var. Komisyonlar, üyelerin çalışmalarını engellemek için değildir” dedi. Levent Yıldır da, “Bu görüşe katılmıyorum. Meclis üyelerinin çalışmasına engel olunması söz konusu değildir” yanıtını verdi.

Toplantıda ayrıca Aliağa eski Belediye Başkanı Hakkı Ülkü’nün isminin Aliağa Demokrasi Meydanı’na eklenmesine ilişkin CHP’li Savaş Dağdeviren, Erol Güngür ve Gizem Ülker’in verdiği önerge, acil kaydıyla hukuk ve kent konseyi komisyonlarına gönderildi.