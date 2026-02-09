İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Serhat Devrim Çağıl (23) hayatını kaybetti. Genç sürücünün kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığı bildirildi.

Kaza Yalı Mahallesi’nde meydana geldi

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.30 sıralarında Karşıyaka’ya bağlı Yalı Mahallesi’nde yaşandı. 35 CMR 810 plakalı motosikleti kullanan Çağıl, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savruldu

Şiddetli çarpmanın ardından devrilen motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Devrim Çağıl’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Genç sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Karşıyaka Spor Kulübü’nden başsağlığı mesajı

Karşıyaka taraftarı olduğu öğrenilen Çağıl için Karşıyaka Spor Kulübü de sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda, genç yaşta hayatını kaybeden taraftar için duyulan görüldüğü ifade edildi.

Cenaze yarın toprağa verilecek

Serhat Devrim Çağıl’ın cenazesinin, yarın Mavişehir Memur Kardeşler Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.