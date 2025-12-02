Son Mühür / Yiğit Uzun - Terra Pizza’nın kurum kültürü ve çalışan deneyimi alanındaki dönüşümünü yöneten Bahar Güler, Türkiye genelindeki GPTW sertifikalı şirketler arasında yapılan değerlendirmede öne çıkarak İzmir merkezli markaya ulusal çapta prestij kazandırdı.

İnsan ve kültürü stratejik öncelik haline getiren liderler ödüllendirildi

Great Place To Work metodolojisi baz alınarak hazırlanan Best People & Culture Leaders programı, çalışan deneyimini güçlendiren, kurum kültüründe sürdürülebilir dönüşümlere öncülük eden ve sektör standartlarını yukarı taşıyan liderleri görünür kılmayı amaçlıyor. 30 Eylül itibarıyla tamamlanan başvurular, farklı sektörlerden yöneticilerin objektif ve veriye dayalı kriterlerle değerlendirilmesiyle sonuçlandırıldı.

Bu kapsamda Gold, Silver ve Bronz olmak üzere üç kategoride yapılan değerlendirmede Terra Pizza İnsan ve Kültür Direktörü Bahar Güler, “Silver” ödülünü almaya hak kazandı.

“Bu ödül İzmir’den doğan kurum kültürü vizyonumuzun karşılık bulduğunun göstergesi”

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Bahar Güler, Terra Pizza’nın insan odaklı vizyonunun sektör genelinde takdir görmesini şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu ödül, Terra Pizza’da çalışan deneyimini stratejik bir öncelik olarak ele alan yaklaşımımızın sektör genelinde karşılık bulduğunu göstermesi bakımından büyük önem taşıyor. Çalışanlarımızı kurumumuzun en değerli unsuru olarak görüyor; onların deneyimini sürekli geliştirmeyi Terra Pizza'nın sürdürülebilir başarısının temel bileşeni olarak kabul ediyoruz. GPTW sertifikalı şirketler arasında Silver kategoride yer almak, İzmir’den doğan kurum kültürü vizyonumuzun doğruluğunu teyit eden değerli bir göstergedir.”

İzmir’den çıkan başarı hikayesi

1995 yılında İzmir’de Pizza Pizza adıyla kurulan Terra Pizza, bugün 45 ilde 220’yi aşkın restoranıyla Türkiye’nin ikinci büyük pizza zinciri konumunda. İzmir Torbalı’daki 8.000 m2’lik tesislerinde üretim ve tedarik süreçlerini yürüten şirket, bayilik modeliyle büyümesini sürdürüyor. 2018 yılında Mediterra Capital tarafından satın alınan Terra Pizza, ulusal ölçekte restoran zincirleri arasında güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediğini belirtiyor.