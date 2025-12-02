Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi öncülüğünde hayata geçirilen “Dönüşüm: Sanat ile Sürdürülebilir Eğitim” projesi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği, İyi Yaşam Rotary Kulübü, Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği, Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği, Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle başladı.

Sanatı eğitimde fırsat eşitliğiyle buluşturan proje, atölye çalışmaları ve sergi etkinlikleriyle kamuoyuna tanıtıldı. İzmir sivil toplumunun ortak emeğiyle hayata geçirilen çalışma, sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasını ve özellikle kız çocuklarının eğitimine somut destek sağlanmasını hedefledi.

Kız çocuklarının eğitimine somut destek

Proje kapsamında, Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kız çocuklarının eğitim burslarına kaynak sağlanması amaçlandı. Her kız çocuğunun eğitime erişiminin toplumsal sürdürülebilirlik için temel olduğu anlayışıyla oluşturulan çalışmalar, sürdürülebilirlik kavramını teoriden pratiğe taşıyan etkinliklerle desteklendi.

Bilinçten dönüşüme yolculuk

Projenin düşünsel altyapısını güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Sürdürülebilirlik Bilincinden Dönüşüme Yolculuk” başlıklı panel ve atölye serisi, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği’nin aylık toplantısı kapsamında İzmir Kent Konseyi Homeros Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panel ve atölyelerde sürdürülebilirlik; sosyal, çevresel ve bireysel boyutlarıyla ele alındı. Alanında uzman konuşmacılar, katılımcılara sürdürülebilir yaşam, dijital denge, insan-doğa ilişkisi ve ruhsal iyi oluş başlıklarında farklı bakış açıları sundu.

Sanatın diliyle sürdürülebilirlik

Projenin sanat ayağında, sivil toplum gönüllüsü Liz Sarda’nın karma eserlerinden oluşan “Dönüşüm: Sanatla Sürdürülebilirlik” sergisi açıldı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda düzenlenen sergi, sanatın estetik diliyle toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçladı.

Sergi açılışı kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir mesele olmadığına, yaşamın tüm alanlarını kapsayan bilinçli bir yaklaşım gerektirdiğine dikkat çekildi. Sanat, eğitim ve sürdürülebilirliği bir araya getiren sergi, 14 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.