İzmir'deki duyarlı lise öğrencileri, Gazze ve Doğu Türkistan coğrafyalarında yaşanan insanlık dramına ve zulme dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Gençler, sadece yürüyerek ulaşılabilen zorlu bir parkura sahip olan Selçuk ilçesindeki tarihi "Keçi Kalesi"nin zirvesine çıkarak vicdanlarının sesini duyurdu. Bu eylem, Türkiye genelinde düzenlenen farkındalık etkinliklerinin önemli bir parçası oldu.

Zorlu tırmanışın ardından üç bayrak birden dalgalandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamaya göre, Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Vildan Turan rehberliğinde Keçi Kalesi'ne tırmandı. Zirveye ulaştıklarında, Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarını omuz omuza açarak, küresel insan hakları ihlallerine karşı güçlü bir duruş sergilediler. Öğrenciler ayrıca, taşıdıkları pankartlarla uluslararası topluma seslendi. Pankartlarda, "Gazze'ye Direnişe Bin Selam" ve "Doğu Türkistan Özgür" ifadeleri yer aldı. Bu sembolik eylem, gençlerin dünyanın farklı köşelerindeki zulme sessiz kalmayacağını gösteren anlamlı bir mesaj olarak değerlendirildi.

Milli Eğitim müdürü Yahşi'den örnek nesil vurgusu

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Türkiye genelinde "Filistin İçin Kalbimiz Bir" teması altında gerçekleştirilen farkındalık faaliyetlerinin önemini vurguladı. Yahşi, Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencilerinin gösterdiği hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müdür Yahşi, açıklamasında, "Öğrencilerimiz, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insani krizlere karşı yüksek bir hassasiyet sergileyen, toplumumuz için örnek teşkil eden bir nesil olduklarını bir kez daha kanıtlamışlardır. Bu gençlerin, sadece kendi çevrelerine değil, tüm insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, geleceğe dair umutlarımızı pekiştirmektedir. Bu anlamlı ve zorlu faaliyette emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı. Bu tırmanış ve farkındalık eylemi, gençlerin toplumsal duyarlılıklarının ne denli yüksek olduğunu göstermesi açısından dikkat çekti.