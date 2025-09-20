İzmir’de küçük yaşlarda dans etmeye başlayan ve kendi yaş kategorisinde dünyanın en iyisi olarak gösterilen 10 yaşındaki Lena Esen, uluslararası başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Dansa 3 yaşında anne ve babasının öğrencilerini taklit ederek başlayan Lena, katıldığı her şampiyonadan dereceyle dönerek dikkatleri üzerine çekti.

Dünya Dans Sporları Federasyonu’nun yayımladığı sıralamada topladığı puanlarla geçen yıl kendi yaş kategorisinde dünya birinciliğine yükselen Lena, geçen ay Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen şampiyonada da zirvede yer aldı. 26 ülkeden 66 dansçının katıldığı yarışmada finale çıkan Lena, birincilik kupasını Türkiye’ye getirdi.

“Geçen yıl üzülmüştüm, bu yıl birinci oldum”

Küçük yaşta büyük bir başarıya imza atan Lena Esen, yarışma sürecini şu sözlerle anlattı:

“İlk hazırlandığım dönem çok zordu. Hatalarımı düzeltmek saatlerimi alıyordu. Stuttgart’a gittiğimde çok heyecanlıydım ama arkadaşlarımı izleyince heyecanımı yendim. Geçen yıl oradan üzülerek dönmüştüm çünkü finale çıkamamıştım. Bu sene finale çıktım ve birinci oldum. Çok mutluyum.”

Rakiplerinin çok iyi dansçılar olduğunu belirten Lena, daha önce hiç karşılaşmadığı sporcularla finalde dans ettiğini, buna rağmen başarı elde ettiğini söyledi.

Yoğun antrenmanla gelen başarı

Baba Arman Esen ise yarışmanın dünyanın en üst düzey dansçılarının katıldığı bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, “Geçen yıl da bu yarışmaya katılmıştık. Son hafta sabahları video çekip analiz yaptık, ardından teknik çalışmalar, final akışları ve kondisyon çalışmalarıyla akşam 8-9’a kadar yoğun bir tempoyla hazırlandık. Bu yoğun çalışma bizi bu başarıya taşıdı” dedi.