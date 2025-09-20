2’nci Lig Beyaz Grup’ta zor günler yaşayan Bucaspor 1928, geçen hafta evinde Muğlaspor’a 5-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, geride kalan 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi ve son sıraya geriledi.

Taraftarın moralini bozan bu kötü tabloyu değiştirmek isteyen İzmir temsilcisi, kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor.

Kritik maç Ankara’da

Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor’un konuğu olacak. Mücadele, Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda saat 15.30’da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Muhammed Taha Onat yönetecek.

Rakip Ankaraspor formda

Başkent ekibi Ankaraspor, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Topladığı 7 puanla 3’üncü sırada yer alan mavi-beyazlılar, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmada galibiyet hedefliyor.

Bucaspor 1928 çıkış peşinde

Lige istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928 için Ankaraspor maçı büyük önem taşıyor. Teknik ekip, oyuncularla moral motivasyon toplantıları yaparken, yönetim de takıma destek veriyor. İzmir temsilcisi, alacağı puanlarla hem çıkışa geçmek hem de küme düşme hattından kurtulmak istiyor.