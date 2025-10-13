Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyona İzmir polisi de destek verdi. Kentte tespit edilen bazı adreslere sabah saatlerinde baskın düzenlendi.

Ekipler, yasa dışı silah ticaretine karıştığı değerlendirilen kişileri gözaltına alırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, şarjörler ve silah yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi.

İzmir dahil 12 ilde eş zamanlı operasyon

Diyarbakır merkezli operasyon; Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, Mardin, Mersin, Malatya ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 78 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, farklı suçtan aranan bir kişi de yakalandı.

Silah atölyeleri mühürlendi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda yasa dışı üretim yapılan iki silah atölyesi ortaya çıkarıldı. Atölyelerde 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6 binden fazla fişek ve silah montajında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca, taşlama, lazer ve torna makineleri gibi üretim ekipmanlarına da el konuldu.

19 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.