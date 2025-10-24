Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadınların sosyal, kültürel ve özellikle ekonomik alanda daha güçlü bir konuma gelmelerini destekleyen projelerine bir yenisini ekledi. Bu kapsamda, Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi'nde ücretsiz yabancı dil kurslarının yeni dönemi büyük bir katılımla başladı. İzmirli kadınlar, haftada dört gün süren yoğunlaştırılmış derslerle İngilizce ve Almanca dillerinde sağlam bir temel bilgi edinme imkânı buluyorlar. Bu eğitim inisiyatifi, kadınların uluslararası standartlarda dil becerileri kazanarak hem kişisel gelişimlerini hızlandırmayı hem de işgücü piyasasında rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

Kişisel gelişim ve istihdama katkı odaklı programlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından özenle yürütülen dil kursları, kadınların yaşam kalitesini artırma vizyonuyla tam gaz devam ediyor. Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi’nde faaliyete geçen yeni dönem kursları, katılımcıların bireysel yetkinliklerini geliştirmelerine, çağın gerektirdiği yeni becerileri edinmelerine ve en önemlisi, daha geniş istihdam olanaklarına erişimlerini kolaylaştırmaya odaklanıyor. Kurs müfredatında, küresel iletişimde en çok talep edilen dillerden olan İngilizce ve Almanca'nın başlangıç seviyeleri olan A1 ve A2 programları sunuluyor.

Dört günlük yoğunlaştırılmış eğitimle dil becerileri geliştiriliyor

Her bir dil ve seviye için oluşturulan gruplar, 25'er kişilik kapasiteyle sınırlı tutularak daha verimli bir öğrenme ortamı sağlanıyor. Katılımcılar, haftanın dört günü düzenlenen düzenli derslerle sadece temel dilbilgisi kurallarını öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda pratik iletişim yeteneklerini de aktif olarak geliştiriyorlar. Bu yoğunlaştırılmış program, kadınların kısa sürede temel düzeyde yabancı dil konuşma ve anlama becerisi kazanmalarına olanak tanıyor. Dil öğrenimi aynı zamanda kursiyerler arasında yeni sosyal bağlar kurulmasına ve dayanışma kültürünün güçlenmesine de zemin hazırlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik sunduğu diğer çalışmalar ve güncel duyurular hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, izbb_kadin kullanıcı adıyla Instagram sosyal medya hesabını takip edebilirler.