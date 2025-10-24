Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 60 yaş ve üzeri vatandaşların aktif ve sağlıklı yaşlanmasını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 3. Yaş Üniversitesi projesi, İzmirlilerin yoğun ilgisi üzerine kapasitesini genişletti. Şubat ayında başlayan ve büyük talep gören bu öncü eğitim girişimi, hayat boyu öğrenme felsefesiyle yola çıkarak ikinci bir eğitim merkezinde daha ders başı yaptı. Yeni merkezdeki çiçeği burnunda üniversiteliler, eğitime hayati önem taşıyan ilk yardım dersiyle adım attılar.

Yoğun talep üzerine yeni merkez: Mustafa Necati Kültür Merkezi

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve İleri Yaş Eylem Planı’nın bir parçası olarak tasarlanan 3. Yaş Üniversitesi, ilk dönemini Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle Meslek Fabrikası’nda başarıyla tamamlamıştı. Artan kayıt başvurularına cevap verebilmek amacıyla üniversitenin ikinci adresi Mustafa Necati Kültür Merkezi olarak belirlendi. Yeni dönemde 157 öğrencinin kayıt olduğu bu merkezde, ilk dersi İzmir Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Çağatay Delen sundu. Öğrenciler, hayat kurtaracak temel bilgileri öğrenme heyecanıyla dersliklerdeki yerlerini aldı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürü Banu Erdal, projenin temel amacının ileri yaştaki bireyleri aktif yaşama dahil etmek olduğunu vurguladı. Erdal, ilk dönemde kurada ismi çıkmayan tüm vatandaşları yeni merkeze davet ettiklerini ve katılımcılara sadece bilgi değil, aynı zamanda sağlıklı yaşlanma becerileri de kazandıracak kapsamlı bir müfredat hazırladıklarını belirtti. Müfredatta ilk yardım, dengeli beslenme, psikolojik sağlamlık, hukuki haklar ve güvenli teknoloji kullanımı gibi yaşam kalitesini doğrudan etkileyen zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek seçmeli dersler de bulunuyor.

Yeni öğrencilerden büyük heyecan: "Yarıda kalan hayalleri telafi ediyoruz"

Yaş Üniversitesi'nin yeni öğrencileri, hayata yeniden başlama heyecanını dile getirdi. 61 yaşındaki Nergis Gülbak, daha önce iki kez üniversite eğitimini yarıda bıraktığını belirterek, "Şu an çok mutluyum; en azından geçmişteki hayalimi telafi etmiş olacağım. Evde oturmak yerine kendimizi yenileme fırsatı buluyoruz. Bu uygulama, teknoloji çağına ayak uydurmamız için bize verilen çok değerli bir şans," ifadeleriyle memnuniyetini paylaştı. 69 yaşındaki Mehmet Bayram ise, hafıza ve konsantrasyon sorunlarına çözüm bulmak amacıyla katıldığını söyleyerek, "Kızlarım üniversitede okuyor. Belki ben de buradan mezun olurum. Emekliliğimi daha sağlıklı ve verimli geçirmeyi hedefliyorum," dedi. Üniversite mezunu olan 65 yaşındaki Suna Şahin de bu ortamı bir "tazelenme" süreci olarak gördüğünü ve sosyal aktivitelere olan ilgisinin kendisini buraya yönlendirdiğini belirtti.

Meslek Fabrikası'nda ikinci dönem ve büyük final: Kep töreni

Projenin başlangıç noktası olan Meslek Fabrikası'ndaki 3. Yaş Üniversitesi de ikinci dönemine resmen başladı. İlk dönemde kayıtlı 103 katılımcının 87’sinin yüksek devamlılık gösterdiği bu merkezde, 37 oturumluk sağlık odaklı eğitimler başarıyla sürdürülüyor. Bu döneme, eğitimlerin kalitesini daha da artırmak için Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) da destek vermeye başladı. Gönüllü akademisyen ve uzmanlar eşliğinde haftada iki gün, günde üçer ders olmak üzere toplam altı saat eğitim alan öğrenciler, dört dönem sürecek bu kapsamlı programın sonunda mezuniyet hakkı kazanacak. Mezuniyet için akademik derslerin yanı sıra sosyal projelere fiziki katılım da şart koşuluyor. Başarılı olan tüm öğrenciler, eğitimlerinin sonunda üniversiteli olma hayalini gerçekleştirerek kep atma sevinci yaşayacak. Bu süreç, yaşlı bireylere sadece bilgi değil, aynı zamanda toplumla bütünleşme ve aidiyet duygusu da kazandırarak onların yaşam motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır.