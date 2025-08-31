İzmir’de su sporları denildiğinde akla gelen en modern tesislerden biri Havuz İzmir, Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi’nde yer alıyor. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içinde konumlanan tesis, 3 bin 200 metrelik kapalı alanıyla her yaştan sporcuyu ağırlıyor. Engelli ve çevre dostu yapısıyla dikkat çeken Havuz İzmir, yüzme ve diğer su sporlarına meraklı İzmirli gençler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Çocuk ve Gençler İçin Sporun Merkezi

Havuz İzmir’de, 6 yaş ve üzeri çocuklar yüzme kurslarına katılabiliyor. Yüzme öğrenen gençler, sualtı ragbisi, su topu ve triatlon gibi farklı branşlara yönlendirilerek yeteneklerini geliştirme imkanı buluyor. Tesis, sadece eğitim değil, aynı zamanda çeşitli müsabakalara ev sahipliği yaparak İzmirli genç sporcuların sahada deneyim kazanmasını sağlıyor.

Havuz İzmir’e Ulaşım Rehberi

İzmir’in çeşitli noktalarından Havuz İzmir’e ulaşım oldukça kolay. Metro ile Bornova durağında inen ziyaretçiler, 330 numaralı Bostanlı İskele - Evka 3 Metro veya 963 numaralı Evka 3 Metro - Alsancak Gar ESHOT otobüslerini kullanarak ‘Kültür Merkezi’ durağında inebilir. Buradan kısa bir yürüyüşle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na ulaşmak mümkün.

İZBAN yolcuları ise Salhane’den 338 numaralı Evka 3 Metro - Salhane Aktarma Merkezi otobüsüne binerek tesisin önünde inebilir. Böylece şehir merkezinden ve çevre ilçelerden spor tutkunları için ulaşım oldukça pratik hale geliyor.

Modern ve Çok Branşlı Yapı

Havuz İzmir, sadece yüzme değil, çok branşlı bir spor altyapısı sunuyor. Sualtı ragbisi, triatlon ve su topu müsabakaları düzenlenen tesis, İzmirli gençlerin hem eğitim hem de sportif başarı açısından kendilerini geliştirmelerini sağlıyor.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Havuz İzmir, modern yapısı ve çok branşlı altyapısıyla İzmir’de su sporlarına ilgiyi artırıyor. Her yaştan sporcunun kendini geliştirebileceği bu tesis, hem eğitici kursları hem de müsabakalarıyla şehrin spor kültürüne katkı sunuyor. İzmirli gençlerin sporla buluşma noktası olan Havuz İzmir, ulaşım kolaylığıyla da her zaman tercih edilen bir adres olmaya devam ediyor.