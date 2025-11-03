Son Mühür - Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kuşadası–Seferihisar Yolu Caddesi üzerindeki çalışmaları nedeniyle, bugün itibariyle ESHOT’a bağlı 979 No’lu Ömür Beldesi–Seferihisar hattının güzergahında yapılan geçici düzenleme yapıldığı duyuruldu.

Gidiş ve dönüş güzergahı açıklandı

ESHOT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yeni güzergahla ilgili detaylar paylaşıldı. Buna göre hattın geçici gidiş güzergahı; Ömür Sitesi Yağmur Durağı - 5673 Sokak - 5702 Sokak - 5722 Sokak - 5754 Sokak - 5759 Sokak - 5752 Sokak - 5769 Sokak - 5746 Sokak - Kuşadası Seferihisar Yolu - Eski Köy Yerleşim Yeri Sokak - Doğanbey Payamlı Son Durak - Eski Köy Yerleşim Yeri Sokak - Kuşadası Seferihisar Yolu - mevcut güzergahın devamı olarak belirlendi.

Dönüş güzergahında ise; Kuşadası Seferihisar Yolu - Eski Köy Yerleşim Yeri Sokak - Doğanbey Payamlı Son Durak - Eski Köy Yerleşim Yeri Sokak - Kuşadası Seferihisar Yolu - 5746 Sokak - 5769 Sokak - 5752 Sokak - 5759 Sokak - 5754 Sokak - 5722 Sokak - 5702 Sokak - 5673 Sokak - Ömür Sitesi Yağmur Durağı şeklinde düzenleme yapıldı.

O duraklar geçici olarak hizmet dışı

Ayrıca, Eksen Deresi ve Ömür Beldesi duraklarının, çalışmalar süresince geçici olarak hizmet dışı kalacağı bilgisi paylaşıldı.

ESHOT yetkilileri, yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından hattın yeniden normal güzergahına döneceğini bildirdi.