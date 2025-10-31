İzmir’de görev yapan göğüs cerrahı Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya, akciğer sönmesini hastanın yanında saniyeler içinde tespit etmeyi amaçlayan mobil uygulama geliştirdi. Uygulama yüzde 85–90 oranında doğruluk sağlıyor ve özellikle deprem ve kaza anlarında hayat kurtarmayı hedefliyor.

İzmirli doktordan hayat kurtaracak yenilik

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan göğüs cerrahı Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya, akciğer sönmesini (pnömotoraks) saniyeler içinde tespit etmeye yönelik mobil uygulama geliştirdi. Astım, KOAH, travma, kesici-delici yaralanmalar gibi nedenlerle ortaya çıkan akciğer sönmesinde erken müdahale hayati önem taşıyor. Kaya, herkesin ulaşabileceği cep telefonları üzerinden hızlı tanı fikrinden yola çıktığını belirtti.

Ses analizi ile hızlı teşhis

Altı ay süren çalışma sonunda oluşturulan yazılım, hastadan alınan 3–5 saniyelik ses kaydını analiz ederek akciğerin sönüp sönmediğini belirliyor.

Doç. Dr. Kaya, uygulamanın işleyişini şu sözlerle anlattı: “Akciğer sönmesini hastanede tomografi ve röntgen ile tespit ediyoruz. Ancak deprem ya da kaza gibi acil durumlarda hastaya hızlı ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle cep telefonu ile tespit yöntemini geliştirdim. Hastadan yalnızca kısa bir ses kaydı almak yeterli. Ses verilerini analiz ederek hızlı sonuç veren bir yazılım hazırladık. Şu an doğruluk oranı yüzde 85–90.”

Kaya, uygulamanın ticari aşamaya taşınmadan önce daha fazla hasta üzerinden test edildiğini ve güvenilirliğinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Uluslararası ödül aldı

Çalışma, Avrupa Göğüs ve Kalp Damar Cerrahları Derneği’nin inovasyon yarışmasında birincilik elde etti. Kaya, yarışmaya katılan tek Türk hekim olarak ödül kazandı ve uygulamanın dünyada ilk olduğunun altını çizdi. “Bu sistem yaygınlaştığında birçok hayat kurtaracağını biliyorum. Bu hem bilimsel hem vicdani açıdan büyük bir tatmin” dedi.

“Kritik anlarda kaderi değiştirecek”

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan, uygulamayı şöyle değerlendirdi: “Amacımız hastaların acil durumlarda hızlı ve doğru sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamak. Bu yenilikçi sistem, özellikle deprem ve kazalarda yaşam kurtarma potansiyeline sahip. Hastanemizde oluşan bilimsel atmosferin böyle bir başarıya katkı vermesi bizim için gurur kaynağıdır.”