Son Mühür/Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 450 milyon liralık yatırımla tamamlanan Ayrancılar–Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreni saat 11.00’de Torbalı Mahallesi Kızıldamlar Mevkii’nde yapıldı.

İzmir’in en büyük üçüncü atıksu arıtma tesisi olan tesis, günde 25 bin metreküp atık suyu arıtma kapasitesine sahip.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, çevre ilçe belediye başkanları, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

ERDOĞAN: 2040 YILI NÜFUSUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ BİR PROJE

İzmir’in altyapı gücünü daha da ileriye taşıyacak yeni bir tesisin devreye alındığını ifade eden İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “ Ocak ayında Torbalı Atıksu tesisinin sonra da Çiğli’nin açılışlını yapmıştık. Bugün de İzmir’in üçüncü büyük atıksu arıtma tesisini açıyoruz. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 15 bin kişinin her sene Torbalı’ya geldiğini söyledi. Bu yüzden burası planlandı. 2040 yılı nüfusuna göre hazırlanmış bir proje. Dikili’nin atıksu bertarafı için bir problem vardı. Önümüzdeki ayın başında Aliağa’nın ve Dikili’yi açmayı planlıyoruz. Bademli’nin de temel atma törenini yapacağız. Bu tesisin yapımında bir çok kişinin emeği var. Bu çalışmalarda sürdürülebilir konusunda Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum” dedi.

DEMİR: TORBALI’YI BETONLAŞTIRMAYACAĞIZ, BEN OLDUĞUM SÜRECE ÇİVİ ÇAKILMAYACAK

Belediyenin mali yükünü hafifletmek için taşınmaz satışlarına ilişkin planlardan bahseden Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bu sürecin TOKİ mevzuatına uygun biçimde yürütüleceğini belirtti. Ancak satışların Torbalı’yı betonlaştırmak için değil, ilçenin tarımsal değerini korumak adına yapıldığını vurgulan Demir, “310 milyar lira, 10 aylık periyodda 410 milyar civarında bir vergi ödeyecek Torbalı halkı. İzmir ilimizin vergi yükünü çeken bir ilçemiz var. Bu yılki bütçemizi 3 milyar lira belirledik. Bizim yüz 33’üne tekabül ediyor. Biz belediyenin kapısına kilit vursak 133 yılda Torbalı’nın ödemiş olduğu vergiyi ancak biriktirebiliyoruz. İller Bankasından payımıza düşenden yüzde 40 kesintiye uğruyor. 70 milyon hak ettiğinden sadece 20 milyon lira belediyenin kasasına kalıyor. Biz bu baskılara rağmen belediyecilik yapıyoruz. Biz belediye başkanı iken projelerimizi açıkladık. Emin adımlarla sürdürüyoruz. Baktığımız zaman 100 küsur proje açıklayan rekabet ettiğimiz arkadaşlarımız Torbalı için ne yapıyor, biz göremiyoruz. Torbalı’nın her malı kıymetli. Biz satış yapmadan bu borç yükünden kurtulamıyoruz. Muhtarlarımızla nerelerde satış yapabiliriz diye toplanıyoruz. Biz satış yaparken TOKİ’den mevzuat gereği izin almamız gerekiyor: Arslanlar’da tarlalarımız var. Ekip dikmek belediyenin işi değil. Eğitimler vermek, çiftçiye destek vermek belediyenin işi. Bu yıl karpuz tarlada kaldı. Bin dönüm tarlada kalsaydı ne yapardık. Riske giremiyoruz. Bu tarım arazilerini daha da değerlendirmek için arsa olarak satmayı planlıyoruz. Ancak TOKİ burayı arsa olarak değerlendirmeyi düşünüyorlarmış. Torbalı’yı betonlaştırmayacağız. Torbalı tarım için uygundur. Betonlaşacak yer değil. Ben burada olduğum sürece buraya çivi çakılmayacak” diye konuştu.

TUGAY: BİZDEN SİZE NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ

1,5 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en büyük tesislerinden birini İzmir’e kazandırdıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “1.5 yıl içerisinde İzmir için önemli Türkiye’nin en büyüğü olan tesisi açtık. İçme suyu attı, ayrıştırmalar, bunun gibi bir çok yatırımlar yaptık. Alt yapıyı önemsediğimiz için yaptık. Bu topraklar, Ege Bölgesi cennet gibi yerler. Buranın korunması için alt yapının düzgün olması lazım. O yüzden emek harcıyoruz. Biz de ciddi bütçe ayırıyoruz. Bize güvendiniz, bu görevlere getirdiniz. Biz de arkadaşlarımızla bu yola çıktık. Adla sizi utandırmayacağız. Bizden size namus ve şeref sözümüz. Bunları zor şartlarda yapıyoruz. Ülkenin zaten ekonomisi kötü. Ciddi bir ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Dozu arttırılarak devam ediyor. Başaracağız ve başarmak zorundayız. Torbalı hep birledik, konuştuk, söyledik. İzmir’in en hızlı büyüyen ilçelerinden bir tanesi. Tarımın ve sanayinin yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Bu yüzden bugün bu tesisi açmış oluyoruz. 2017 yılında projesi yapıldı. Göreve gelir gelmez yapımını hızlandırdık. Daha önce bu tesis küçüktü. Ancak kapasitesini arttırdık. Bu sene Ocak ayında suya zam yapmıyoruz. Çok lafını ediyorlardı ya her yer zam yapacak biz yapmayacağız. Asgari taban kullanım belediye var onu da belki 6 metreküpe çıkaracağız” diye konuştu.