İzmirli dalgıç Yağız Göçmen (26), 10 Kasım öncesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Karaburun’un Mordoğan açıklarında dalış yaptı. Göçmen, su altında açtığı pankartla Ata’ya olan sevgisini denizin derinliklerinden ifade etti.

Mordoğan açıklarında gerçekleştirdiği dalışta “Ata’mızı kalbimizde yaşatmak bir gurur” yazılı pankart açan genç dalgıç, o anları su altı kamerasıyla kayıt altına aldı. Daha sonra Taş Ada’ya çıkarak pankartı bir kez daha açtı ve saygı duruşunu karada da sürdürdü.

“Milli değerlerimizi korumak en büyük görevimiz”

Göçmen, dalış sonrası yaptığı açıklamada Atatürk’ü anmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını vurguladı: “Benim için en önemli şeylerden biri milli değerlerimizi sağlam tutabilmek. Pankartı açtığım an çok duygulandım ve suyun altında ilk defa ağladım.”

Dalgıç, yaklaşık bir yıldır bu özel dalışı planladığını belirterek Atatürk sevgisini farklı bir biçimde göstermenin gururunu yaşadığını söyledi.

“Ata’mızı kalbimizde yaşatmak bir gurur”

Uzun süredir 10 Kasım’a özel bir proje üzerinde düşündüğünü anlatan Göçmen, su altı çekimi sırasında yaşadığı duyguları şöyle dile getirdi:

“Hedefim 15-20 metre derinlikti ancak kameram su aldığı için çekimi 2 metre civarında yaptım. Daha sonra Mordoğan’daki Taş Ada’ya çıktım, orada da pankartı açtım. O an çok duygulandım, Ata’mızı kalbimizde yaşatmak bir gurur.”

“Küçüklere örnek olmak istedim”

Yağız Göçmen, projesini özellikle gençlere ve çocuklara ilham vermek amacıyla hayata geçirdiğini söyledi: “Nasıl bir pankart olacağını, suda ne kadar kalabileceğimi önceden planladım.

Bu projeyle küçüklerime örnek olup, farklı bir fikirle Ata’mızı anmak istedim. Sevgisini sonsuz olarak kalbimizde taşıdığımızı göstermek istedim.”