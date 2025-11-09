Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefi doğrultusunda, ilçedeki Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde görev yapan öğretmenlere yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. “Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği” başlığı altında verilen bu eğitimle, çevre bilincinin erken yaşlarda çocuklara kazandırılması ve sınıflara entegre edilmesi amaçlandı. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi’nde, Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen program, teorik bilgileri uygulamalı atölyelerle birleştirdi.

Kentlerin iklim değişikliğindeki rolü masaya yatırıldı

Eğitimin önemli bir bölümünde, şehir planlaması alanında uzman olan Kent-Lab Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karaduman katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. Karaduman, kentlerin iklim değişikliği üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltma ve uyum sağlama stratejilerini ve belediyeler için kritik öneme sahip olan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) süreçlerini anlattı. Öğretmenler, program boyunca atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşümün çevre ve ekonomiye sağladığı katkılar, okullarda kolaylıkla uygulanabilecek sıfır atık yöntemleri ve iklim değişikliğinin insan yaşamına yönelik oluşturduğu potansiyel etkiler gibi konularda detaylı bilgi sahibi oldu.

Uygulamalı kompost atölyesiyle sürdürülebilir alışkanlıklar

Eğitimin uygulamalı kısmı olan kompost gübre atölyesi, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Bu atölyede öğretmenlere, organik katı kompost ve sıvı gübre üretim süreçleri tanıtılarak, mutfak ve park-bahçe atıklarının nasıl döngüsel ekonomiye kazandırılabileceği uygulamalı olarak gösterildi. Amaç, öğretmenlerin edindikleri bu pratik bilgileri, sınıf içi etkinliklere aktararak çocuklarda sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının kalıcı hale gelmesine öncülük etmeleri oldu. Eğitimin sonunda, Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde üretilen organik kompost gübreler, öğretmenlere hediye edilerek uygulamalı çevre bilincinin yayılması teşvik edildi.

Başkan Eşki: “Çevre bilinci geleceğin en değerli yatırımıdır”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çevre bilincini erken yaşta vermenin gelecekteki karar vericiler olan çocuklar üzerinde kalıcı etkiler yarattığını vurguladı. Başkan Eşki, “Bugünün çocukları yarının karar vericileri olacak. Bu nedenle, öğretmenlerimizin çocuklara çevre duyarlılığı kazandırması, bizim geleceğe yaptığımız en değerli yatırımdır. Bornova’da sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için bu tür eğitimlerin sayısını artıracağız ve atık yönetimi uygulamalarımızla hem ekonomiyi hem de doğayı koruma misyonumuzu sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı. Bornova Belediyesi, bu eğitim serisini önümüzdeki dönemde farklı okullar ve geniş kitlelerle buluşturmaya devam etmeyi planlıyor.