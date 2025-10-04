Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İngilizce Speaking Club etkinliği, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde başladı. Öğrenciler, İngilizce ve Türkçe etkinliklerle hayvanları tanırken dil becerilerini eğlenceli şekilde geliştirdi.

Hem dil öğrendiler hem hayvan sevgisi kazandılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen İngilizce Speaking Club etkinliği, öğrencileri dil eğitimiyle doğa sevgisini bir araya getirdi. Etkinliğin ilk durağı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü oldu.

İngilizce öğretmeni Tutku Yük rehberliğinde gerçekleşen etkinliğe 11 ilkokul öğrencisi katıldı. Öğrenciler, barınakta bulunan köpek, at ve eşek gibi hayvanları İngilizce ve Türkçe anlatımlarla tanıdı. Soru-cevap etkinlikleriyle hem eğlenerek öğrendiler hem de İngilizce konuşma pratiği yapma fırsatı buldular.

Duyarlılık ve farkındalık kazandırıldı

Etkinlikte öğrencilerin yalnızca dil becerileri değil, hayvan sevgisi ve sosyal farkındalığı da güçlendirildi.

Pako Kampüsü çalışanlarının desteğiyle gerçekleşen buluşmada öğrenciler, hayvanlarla birebir temas kurarak onların yaşam alanlarını yerinde gözlemledi.

Veliler de etkinliğe katılarak süreci yerinde izledi. Program sonunda çocuklara, doğa ve hayvan sevgisinin önemini anlatan kısa bilgilendirmeler yapıldı. Yetkililer, hem dil öğrenimine destek sağlayan hem de çocuklara sorumluluk bilinci kazandıran bu uygulamaya ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.