Son Mühür- Bazı bakanlık ve kamu kurumlarındaki atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Aliağa Bölge Liman Başkanlığı görevine Günhur Şalı atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan atama, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Yeni atamanın ardından Günhur Şalı’nın kısa süre içinde görevine başlaması bekleniyor.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarda, farklı bakanlık ve kamu kurumlarında da çeşitli atama ve görev değişiklikleri dikkat çekti.