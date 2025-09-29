Milli takım kaptanı ve olimpiyat madalyalı sporcu Ferhat Arıcan, Szombathely kentinde düzenlenen organizasyonda iki farklı alette altın madalya kazandı. Arıcan, hem paralel barda hem de kulplu beygirde zirveye çıkarak Türkiye’nin gururu oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’ye cimnastikte tarihinin ilk ve tek olimpiyat madalyasını kazandıran Arıcan, bu sonuçlarla birlikte 19-25 Ekim 2025 tarihlerinde Endonezya’da düzenlenecek Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesinde paralel bar dünya sıralamasında birinciliğe yükseldi.

Mehmet Ayberk Koşak’tan tarihi başarı

Milli takımın genç isimlerinden İzmirli Mehmet Ayberk Koşak da Macaristan’daki turnuvada tarihi bir başarı elde etti.

Halka aletinde sergilediği güçlü performansla altın madalya kazanan Koşak, kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Dünya Şampiyonası öncesi moraller yüksek

Elde edilen üç altın madalya, yaklaşan 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesinde hem Ferhat Arıcan hem de Mehmet Ayberk Koşak için büyük bir moral kaynağı oldu.

Dünya şampiyonasında madalya hedefi bulunan iki sporcu da İzmir ekibi Göztepe çatısı altında kariyerlerini sürdürüyor.