Son Mühür- Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır Bornova Naldöken viyadüğü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak askıda kaldı. Tırın kabin kısmı viyadükten aşağıya sarkarken, çevredeki sürücüler büyük panik yaşadı.

Trafikte yoğunluk oluştu

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı kısa süreli durma noktasına geldi. Yola saçılan parçalar ve tırın tehlikeli şekilde asılı kalması, alt yolda seyreden araç sürücülerinde de endişe yarattı.

Sürücü yaralı kurtarıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu tır sürücüsü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yaralı olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, tırın viyadükte nasıl kontrolden çıktığı araştırılıyor. Bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.