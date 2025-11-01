İzmir’de orman yangınlarından zarar gören üreticilere destek amacıyla başlatılan zeytin fidanı projesi büyüyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, çevre kuruluşlarıyla yürüttüğü kampanya kapsamında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan sayısını 25 bine ulaştırmayı hedefliyor.

İlk fidanlar İzmir’de toprakla buluştu

Son yıllarda İzmir, Aydın ve Denizli’de yaşanan orman yangınlarında çok sayıda tarım arazisi zarar gördü. Yangın sonrası üreticilerin yeniden ayağa kalkması için harekete geçen İHH, destek projesinin ilk etabında İzmirli çiftçilere 3 bin 500 zeytin fidanı dağıttı. Proje çerçevesinde İzmir'e verilen öncelikle birlikte üreticilerin kayıplarının telafisi ve bölgedeki tarımsal üretimin güçlendirilmesi amaçlandı.

Hedef 11 Kasım’da 25 bin fidan

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde İzmir, Aydın ve Denizli genelinde 21 bin 500 fidan daha üreticilere ulaştırılacak. Böylece ilk etapta toplam 25 bin zeytin fidanı toprakla buluşturulmuş olacak. Yetkililer, programın ilk aşamasının tamamlanmasının ardından desteğin devam edeceğini belirtti.