Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Derneği ve İzmir Kadın Dayanışması Derneği iş birliğiyle yürütülen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) başarıyla tamamlandı. Programı bitiren 25 kadın, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ile düzenlenen kahvaltı buluşmasında bir araya geldi.

16 haftalık eğitim, tam katılımla tamamlandı

16 hafta süren eğitimlere birlikte başlayan katılımcıların tamamının programı başarıyla tamamlaması, kadınların hak temelli güçlenmesi açısından dikkat çekici bir kazanım olarak değerlendirildi. Eğitim sürecinde kadınların insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, dayanışma ve güçlenme başlıklarında bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Denizli: Attığınız adımlar başka kadınlara ilham olsun

Buluşmada konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, katılımcıları tebrik ederek, kadınların kendi haklarına sahip çıkmasının eşit ve özgür bir toplumun temelini oluşturduğunu vurguladı. Denizli, programın yalnızca bireysel kazanımlar değil, toplumsal dönüşüm açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Kadın dayanışmasına vurgu

Başkan Denizli, programın hayata geçirilmesinde emeği bulunan Kadının İnsan Hakları Derneği ve İzmir Kadın Dayanışması Derneği başta olmak üzere eğitmenlere ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Çeşme Belediyesi’nin, kadınların toplumsal yaşamda eşit ve güçlü biçimde yer almasını destekleyen çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Eğitimler devam edecek

Çeşme Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, KİHEP programına katılan kadınların yüksek memnuniyet duyduğu belirtilerek, kadınlara yönelik bilgi ve farkındalık eğitimlerinin önümüzdeki dönemde çeşitlendirilerek devam edeceği bildirildi.