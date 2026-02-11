Son Mühür - Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, yaşadığı akut MS atağı nedeniyle tedavi altına alındı. Kahraman, sağlık durumu nedeniyle yeniden Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi.

Eşinden açıklama: “Sadece adalet istiyoruz”

Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi kararının bir an önce uygulanması çağrısında bulundu. Meriç Demir Kahraman, eşinin özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına kavuşmasını beklediklerini belirterek, “Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’den sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaşananlara sert tepki gösterdi. Bulut, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen Tayfun Kahraman’ın cezaevinde akut MS atağı geçirdiğini hatırlatarak, yaşananların hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve yaşam hakkına açık bir ihlal olduğunu ifade etti. Bulut, bu duruma bir an önce son verilmesi gerektiğini vurguladı.