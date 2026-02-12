Trendyol Süper Lig’de son haftalarda dikkat çeken bir grafik ortaya koyan Göztepe, oynadığı son 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bu süreçte yalnızca bir kez sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 24 puanı hanesine yazdırdı. Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir temsilcisi, bu periyottaki tek yenilgisini Trabzonspor karşısında yaşadı.

Göztepe’nin beraberlikle tamamladığı karşılaşmalar ise iç sahada Kocaelispor, deplasmanda Fenerbahçe ve Konyaspor maçları oldu.

Galibiyet serisi yakalamakta zorlandı

Sezon genelinde istikrarlı bir galibiyet serisi oluşturmakta zorlanan Göztepe, şu ana kadar üst üste sadece iki kez kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk galibiyet serisini 11. haftada Gençlerbirliği’ni mağlup ederek başlattı. Ardından 12. haftada Kasımpaşa’yı yenerek iki maçlık seri yakaladı.

Ancak 13. haftada Kocaelispor ile oynanan karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması, bu çıkışın devamını engelledi.

Üç maçlık çıkış da yarım kaldı

Göztepe, sezonun ilerleyen bölümünde yeniden yükselişe geçti. İzmir ekibi 16. haftadan itibaren Gaziantep FK, Samsunspor ve Çaykur Rizespor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak üç maçlık önemli bir seri yakaladı.

Ancak bu başarılı performans da uzun sürmedi. 19. haftada Fenerbahçe deplasmanında alınan beraberlik, sarı-kırmızılıların galibiyet zincirini sonlandırdı.

Yeni hedef: Kayserispor maçıyla seri başlatmak

Son haftalarda topladığı puanlarla üst sıralara yaklaşan Göztepe, hafta sonunda sahasında konuk edeceği Kayserispor karşısında galibiyet hedefliyor. İzmir temsilcisi, bu karşılaşmadan üç puanla ayrılarak yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmayı planlıyor.

Form grafiğini yukarı taşıyan Göztepe, taraftarı önünde alacağı sonuçla hem moral depolamak hem de çıkışını sürdürmek istiyor.