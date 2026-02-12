Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası’nın öncülüğünde oluşturulan ve katılımcılarına bir fabrikanın daha verimli olması için gereken şeyleri uygulayarak öğretmeyi hedefleyen İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi-İzmir Model Fabrikası, 2025 yılında 126 firmaya ulaşarak rekor kırdı.

Cemal Elmasoğlu: Model Fabrikalar önemli bir kılavuz olma özelliği taşıyor

Gelecek süreçte üretim yapan firmaların rakiplerin önüne geçeceğinin altını çizen ve bu noktada model fabrikaların önemli bir kılavuz olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Elmasoğlu, “Ne ürettiğiniz kadar nasıl ürettiğiniz konusunun da önem taşıdığı yeni bir dönemdeyiz. Daha az maliyetle, daha az enerjiyle, çevreyi koruyarak üretim yapan firmalar önümüzdeki süreçte rakiplerinin önüne geçecek. Bu noktada Model Fabrikalar önemli bir kılavuz olma özelliği taşıyor.” diye konuştu.

“Özel dijital yol haritaları oluşturularak Endüstri 4.0’a geçiş süreçleri başlatıldı”

Son olarak, İzmir Model Fabrikası’na başvuru yapan firmalar için özel dijital yol haritalarının başladığının altını çizen Elmasoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu firmalar için özel dijital yol haritaları oluşturularak Endüstri 4.0’a geçiş süreçleri başlatıldı.

2026 yılının ilk ayında 2 firmaya daha DDX yapıldığına dikkat çekmek istiyorum. Bu hızlı başlangıç, dijital dönüşüm çalışmalarının önümüzdeki dönemde ivme kazanacağının bir göstergesi. İzmir Model Fabrika’nın, firmalarımızın yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik eden güçlü bir yapı haline geldiğini görmek bizler için memnuniyet verici”