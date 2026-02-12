Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde, parti içi değerlendirme ve istişare süreci kapsamında düzenlenen buluşmaların ikincisi 15 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Parti ve kent gündemine ilişkin eleştiri, öneri ve görüşlerin ele alınacağı toplantının, Bayraklı’daki Kırçiçeği Restoran’da saat 10.30’da yapılması planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre toplantıya şimdilik eski ilçe başkanları katılıyor. Ancak kamuoyunda, “eskiler toplantısı” olarak anılan buluşmaya eski meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da katılıp katılmayacağı yönünde sorular gündeme gelmeye başladı.

Konuya ilişkin Son Mühür’e değerlendirmede bulunan Karabağlar Belediyesi’nin önceki dönem Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kendisine bu yönde bir davet ya da bilgilendirme ulaşmadığını belirtti. Bu tür toplantıların yapılmasının doğal olduğunu ifade eden Selvitopu, parti bütünlüğüne zarar vermemesi gerektiğine dikkat çekti.

“Toplantının parti bütünlüğüne zararı olmamalı”

Selvitopu, “Bana bir bilgi gelmedi. Bu tür toplantılar olabilir. Herhangi bir sakıncası yok ama bu tür toplantıların parti bütünlüğüne zararı olmaması lazım. İnsanlar partisinin sorunları, geleceği ile ilgili konuları konuşup, tartışabilir. O insanlar neticede belli bir zaman diliminde partisine hizmet etmiştir. Onların da görüş ve önerileri önemli. Bir şekilde mevcut yönetime de yansıtılması doğrudur. Yönetimler bu görüş ve önerileri toparlayıp görüşmelidir” dedi.