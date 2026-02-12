Son Mühür/ Osman Günden - İzmir’in Menemen ilçesinde, anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde desteklerini sürdüren Menemen Belediyesi, YKS sınav harcı ödemelerinde dördüncü yıla girdi. Türkiye genelinde sınav maratonu yaklaşırken, Menemenli öğrencilerin sınav giriş ücretleri bu yıl da belediye tarafından karşılanacak.

Yaklaşık 3 milyon TL öğrencilerin cebinde kalacak

Geride kalan üç yılda yaklaşık 5 bin öğrencinin sınav giriş ücretlerini ödeyen belediye, bu yıl ilçede sınava girecek 1500’ü aşkın öğrenciyi de yalnız bırakmayacak. Öğrencilerin gireceği oturum sayısına göre kişi başına toplamı 2 bin 100 TL’yi bulan sınav ücretleri belediye tarafından karşılanacak. Böylece toplamda yaklaşık 3 milyon TL’lik bir yük öğrenci ve ailelerin cebinde kalacak.

Başkan Pehlivan: Eğitim kırmızı çizgimiz

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurguladı. Pehlivan, belediye olarak anaokulundan üniversite sıralarına kadar öğrencilerin yanında durduklarını belirterek, eğitimde maddi ve manevi yükleri paylaşmayı temel sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Çok yönlü eğitim destekleri

Menemen Belediyesi bünyesinde anaokulu sayısının artırıldığı, kırtasiye ve eğitim desteklerinin sürdürüldüğü bildirildi. Lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlık imkânı sunulan MEBGEM’de şube sayısının üçe çıkarıldığı, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine her yıl dijital eğitim paketleri dağıtıldığı belirtildi. Ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik sıcak çorba ikramı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere okul malzemesi desteği sağlandığı aktarıldı.

“Aileler ve gençler yalnız bırakılmayacak”

Başkan Pehlivan, eğitime ayrılan her kaynağın yalnızca Menemen için değil, ülkenin geleceği için de önemli olduğunu vurguladı. Ailelerin ve gençlerin hiçbir aşamada yalnız bırakılmayacağını belirten Pehlivan, eğitim desteklerinin kararlılıkla süreceğini kaydetti.