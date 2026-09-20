Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu tarafından düzenlenen Basketbol Atletik Performans Antrenörlüğü Sertifika Programı, 16-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezinde gerçekleştirildi. İzmirli Barış Yeleğen, atletik performans antrenörlerine eğitim verdi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden öğretim görevlisi olan Barış Yeleğen, deneyimlilerini ve tecrübelerini aktardı. Milli takımlarda önemli görev ve hizmetlerde bulunan Ege Daçka takımında TB2L’de çalıştı.

“Eğitmenler atletik performans dersi verdi”

Açılış konuşmasını TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ve TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs’ün yaptığı eğitimde; geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden değerli atletik performans antrenörü Serhat Güneş de anıldı. Program kapsamında TBF Eğitim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emin Kafkas, TBF Atletik Performans Alt Kurul Üyesi Ozan Şirikçi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Gürol, Ege Üniversitesi Öğr. Gör. Barış Yeleğen ile A Kadın Milli Takım ve Fenerbahçe Tarfin Kadın Takımı Atletik Performans Antrenörü Enis Baş sunumlarını gerçekleştirdiler.

“TBF Spor Lisesi demo oldu”

Basketbolun atletik performans gereksinimleri, fizyolojik ve nöromüsküler profili, test ve değerlendirme yöntemleri, kuvvet-güç antrenmanı, hız, sprint ve çeviklik, dayanıklılık, toparlanma, yük yönetimi ve program tasarımı gibi birçok konunun ele alındığı programda, TBF Spor Lisesi erkek ve kız sporcuları demo takım olarak görev yaptı.