Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun 6.haftasında Göztepe Spor Kulübü ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Dev karşılaşma bugün saat 20:00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. Müsabaka saatinde havanın 24-26 derece olması bekleniyor. İzmir temsilcisi, oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 9 puanla 8.sırada yer alıyor.

Oğuzhan Çakır yönetecek

Büyük mücadele beınSports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemleri; Oğuzhan Çakır, Osman Gökhan Bilir, Mert Bulut, Süleyman Bahadır olarak belirlendi. Gözlemi olarak ise Yunus Yıldırım, Neslihan Hocaoğlu, Ahmet Sula, Engin Işık oldu. Göztepe-Çaykur Rizespor maçını başhakem olarak Oğuzhan Çakır yönetecek. 2026-2027 sezonunda Oğuzhan Çakır, 2 maçta görev aldı. Çakır, 11 sarı kart, 1 ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

Göztepe’de hedef mutlak galibiyet

Göztepe Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 6. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılılar, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı. Stoilov yönetiminde İzmir temsilcisi, maç saatini bekliyor. Henüz ligde hiç galibiyeti bulunmayan, en çok gol yiyen sarı-kırmızılılar, ilk galibiyetini almak istiyor.

Üstünlük Göztepe’de

Göztepe Spor Kulübü, bugün Gürsel Aksel Stadyumunda mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Göztepeli taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor. Kötü gidişata son vermek isteyen İzmir temsilcisi, evinde taraftarının önünde ilk galibiyetini almak istiyor. Çaykur Rizespor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, yine galibiyet hedefliyor. Göztepe'ye misafir olduğu sekiz Süper Lig maçının altısını Karadeniz temsilcisi kaybetti. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan; Miroshi, Gugeshashvili, Allan, Sabra, Furkan Bayır, Sonko, Gökdeniz Bayrakdar kadroda yer almıyor. Kart cezalısı Ogün Bayrak'da sahaya çıkamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Matos, Akonnor, Antunes, Juan, Henrique.

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Doicaru, Emrecan, Sowe.