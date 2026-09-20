Son Mühür/Hüseyin Demir Hentbol Kadınlar Süper Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun dördüncü haftasında Göztepe Spor Kulübü ile Üsküdar Belediyespor kozlarını paylaştı. İzmir temsilcisi, sahadan 29-34’lük skorla mağlup oldu. Göztepe Spor Kulübü, 2 Ekim Cumartesi günü ligin 5. maçında Ortahisar Bld. ile karşılaşacak. Maçın ardından Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Hikmet Vurgun açıklamalarda bıulundu.

“Yolumuz daha uzun”

Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Hikmet Vurgun, “Ligin dördüncü haftasını maalesef mağlubiyetle kapattık. Öncelikle şunu söylemek isterim; Üsküdar Belediyespor ekibini, oyuncularını ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Hak edilmiş ve iyi bir galibiyet aldılar. Sezon başından bu yana oturtamadığımız savunma ve hücum anlayışları bugün de nüksetti. Yaptığımız hatalar sonucunda farkı eritemedik. Riskli savunma sistemleriyle geriye dönüşü sağlayamadık. Çok üzüntü verici ve acı çektiğimiz bir maç oldu. Bunun tüm telafisini yapmamız lazım. Çok fazla çalışarak sporcu kardeşlerimizin sorumluluk içerisinde daha fazla gayret etmeleri gerekiyor. Kulüp olarak amacımız Göztepe’yi iyi temsil etmek. Bunun için sahada inanmış, birbirine güvenen sporular gerekiyor. Bugün maalesef bunu sağlayamadık. Bu nedenle haklı bir mağlubiyet aldık. Karşı tarafı kutluyorum. Bizim için daha yolumuz çok” dedi.