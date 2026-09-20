Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun ikinci haftasında Göztepe Spor Kulübü, Ankara deplasmanında OGM Ormanspor ile karşılaştı. İzmir temsilcisi, rakibini 85-73’lük skorla mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti. Üst üste iki galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, moral depoladı. Göztepe, Ormanspor karşısında farkı 24’e çıkardı. Müsabaka sert ve agresif geçerken teknik fauller ve sportmenlik dışı fauller dikkat çekti. Göztepeli Berke Atar, oyundan atıldı. Göz-Göz, sezonun üçüncü haftasında evinde TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacak.

Göztepe’de Isaiah Washington’dan 17 sayı

Göztepe Spor Kulübü’nde Isaiah Washington 17 sayı, 7 ribaund, 6 asistlik performansı galibiyette önemli rol oyadı. Jamari Traylor 13 sayı, 11 ribaund, 3 asistle mücadele etti. Rijad Aydın 19 sayı, 4 ribaund, Eray Büyükcangaz 14 sayı, 3 ribaundla oynadı. Ormanspor’da Diante Watkins 15 sayı, 4 ribaynd, 5 asistlik performansı galibiyete yeterli olmadı. Mustafa Baki Görür 23 sayı (6/9 üçlük), 5 ribaund, Koray Uzunhasan 10 sayı, 6 ribaund, 2 asistle oynadı.

“İyi bir takıma sahibiz”

Maçın ardından iyi bir takıma sahip olduklarını belirten Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, “Ligdeki ilk deplasman maçımızdan iyi bir oyunla galip ayrıldığımız için mutluyuz. OGM Ormanspor yıllardır bu ligde oynayan iyi bir takım. İlk yarı yakın geçse de ikinci yarı eksik yönlerimizi düzelterek maçı erken koparmayı başardık. İyi bir takıma sahibiz; her maçta farklı oyuncuların ön plana çıkabiliyor olması bizim için çok değerli. Tüm oyuncularımıza ve staffımıza teşekkür ediyorum. Cumartesi günü evimizde oynayacağımız TED Ankara Kolejliler karşılaşmasında tüm taraftarlarımızı takımımıza destek olmak için salona davet ediyorum” diye konuştu.