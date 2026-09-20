Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Aliağa Petkimspor, hazırlık maçlarıyla eksiklerini tamamlıyor. İzmir temsilcisi, Ege Cup Turnasının ardından Ankara’da Yalçın Efe Turnuvasına gitti. Aliağa Petkimspor, sahadan 73-70 yenildi. Maça hızlı ve tempolu başlayan Kuzeyin Rüzgarları oldu. İzmir ekibi ilk çeyreği 24-21 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Ankara temsilcisi muhteşem oynadı. Telekom, ilk yarıyı 44-32 üstün bitirdi.

Telekom skor üstünlüğünü elinde tuttu

Maçın ikinci yarısında her iki takımda hücum organizasyonunda tıkandı. Üçüncü çeyreğin ilk dört dakikasında sayı olmadı. Ev sahibi takım oyunun üstünlüğünü elinde tuttu. Türk Telekom, final periyoduna önde girdi.

İzmirli Ozan Yılmaz parladı!

Final periyodunda Aliağa Petkimspor, İzmirli Ozan Yılmaz’ın skorer oyunuyla geri döndü. Hücumda tıkanan Telekom potaya giderek sayı üretti. 20 saniye kala fark 2 sayıyken Ozana yapılan faulde üç serbest atış kararı geldi. Ozan üçte üç atıp takımını 70-69 öne geçirdi. Maç topunda McKissic potaya gidip basketfaulü aldı. Mücaceleden Telekom 73-70 galip ayrıldı. Telekom’da Anthony Lamb 16, Doğuş Özdemiroğlu ve Khri Bankson 12 sayıyla galibiyette önemli rolü oldu. Aliağa’da ise Max Abmas 12, Jarrod Uthoff ve Marko Pecarskki 10 sayıyla mücadele etti.6. Türk Telekom Yalçın Efe Turnuvası’na katılımlarından dolayı Aliağa Petkim Spor Genel Menajeri Levent Türknas’a plaket takdim edildi.