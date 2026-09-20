Son Mühür/Hüseyin Demir Kadınlar Hentbol Süper Lig’de istediği başlangıcı yapamayan Göztepe Spor Kulübü, milli takıma oyuncu göndererek teselli oldu. İzmir ekibi, üst üste aldığı mağlubiyetlerden sonra önümüzdeki haftaki maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda genç yetenek Kumsal Özer, U19 milli takıma çağrıldı. Göztepe Spor Kulübü Hentbol Şube resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sporcumuz Kumsal Özer, Ankara’da düzenlenecek U19 Kadın Milli Takım kampına davet edildi. Sporcumuza kamp süreci boyunca başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi. 2008 doğumlu sol kanat oyuncusu, takımına önemli katkıda bulunurken gelecek vaat eden oyuncu olarak önümüzdeki dönemlerde A milli takımda oynaması bekleniyor. Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Hikmet Vurgun, genç oyuncuya önemli şans ve fırsat vermeyi planlıyor.

Muhabir: Hüseyin Demir