Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, sezonun ilk iki haftasına galibiyet başlayarak moral depoladı. İzmir temsilcisi, 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefliyor. İzmir basketbol altyapısından yetişen, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Aliağa Petkimspor forması giyen Kerem Soyuçaylı, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan 2006 doğumlu basketbolcu, her maça kazanmak için çıkacaklarını belirtirken aldığı süreleri ve fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.

“Her maçı kazanmak için çıkacağız”

TBL’de her maça kazanmak için çıkacaklarını belirten Göztepe Spor Kulübü’nün oyun kurucusu Kerem Soyuçaylı, “Öncelikle Göztepe Spor Kulübü’ne transfer olduğum için çok mutluyum. Çok iddialı ve güzel bir kadromuz var. Her maça kazanmak için çıkacağız. Sezonun sonunda şampiyonluğu hedefliyoruz. Kahramanmaraş ve OGM Ormanspor galibiyetleri bizim için güzel bir başlangıç oldu. Umarım aynen bu şekilde devam ederiz” diye konuştu.

“Göztepe büyük bir camia”

Göztepe Spor Kulübü’nün büyük bir camia olduğunu vurgulayan Göztepe Spor Kulübü’nün basketbolcusu Kerem Soyuçaylı, “Göztepe Spor Kulübü, çok büyük bir camia… Sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığım için çok mutluyum. Evimizde oynayacağımız bütün maçlarda taraftarlarımızı bekliyoruz. Her zaman bizi desteklesinler. Burada evimizde oynadığımız maçlarda inanılmaz bir atmosfer oluyor. Rakip takımlar için Göztepe deplasmanında sahaya çıkmak çok zor” şeklinde konuştu.

“Genç ve dinamik kadro”

Genç ve dinamik bir kadrodan oluşturduğunu söyleyen genç basketbolcu Kerem Soyuçaylı, “Genç ve dinamik bir kadrodan oluşuyoruz. Aramızda tecrübeli oyuncular da var. Onlar bize yol gösterecekler. Bizlerde ligde enerjimizle iyi bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz. Umarım yolun sonu hedeflediğimiz gibi şampiyonluk olur” dedi.

“Şutumu geliştirdim”

Yaz döneminde şut özelliğini geliştirdiğini belirten Kerem Soyuçaylı, “Yaz dönemimde kendimi fiziksel olarak geliştirmeye çalıştım. Bireysel gelişim antrenmanlarına önem verdim. Özellikle şut alanında çalışarak eksiklerimi kapattım. 2026-2027 sezonunda hücumda daha yüzdeli şut ile oynamak istiyorum. Aynı zamanda savunmada önemli çalışmalar yaptım” ifadelerini kullandı.

“Aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendireceğim”

Sahada aldığı süreleri en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Göztepeli Soyuçaylı, “Nehir Berk, gençlere yol gösteren ve yardım eden bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. Onunla çalışmak çok keyifli ve güzel. Umarım; onun bana verdiği sorumluluğu iyi değerlendiririm. Aldığım süreleri ve fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğim” diye konuştu.

“Elimden gelen en iyi performansı sahaya yansıtacağım”

İzmirli Kerem Soyuçaylı, “Türkiye Basketbol Ligi, gençlerin süre ve imkan bulmaları için güzel bir lig. Elimden gelen en iyi performansı sahaya yansıtmak istiyorum. Mike James, en beğendiğim oyuncular arasında yer alıyor. Gelmiş geçmiş en iyi ilk beş oyuncu arasında ise; Curry, Jordan, LeBron, Duncan, Shaq diyebilirim. En beğendiğim antrenörler arasında Obradovic yer alıyor” diye sözlerini sonlandırdı.